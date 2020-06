Captan en video atentado contra jefe de seguridad de Ciudad de México en exclusivo barrio capitalino Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sufrió un atentado en Las Lomas de Chapultepec: culpa al Cartel Nueva Generación de Jalisco. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El exclusivo barrio de Las Lomas de Chapultepec, en el corazón de Ciudad de México, muchas veces retratado en telenovelas y películas, fue escenario de un violento ataque ocurrido a tempranas horas de la mañana en contra de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad. En fotos y un impactante video que circulan en redes se aprecia el momento, hacia las 06:38 a.m., en que sujetos le cierran el paso a la camioneta del funcionario y descienden de un camión fuertemente armados para atacarlo con armas largas de alto poder. Los agresores usaron rifles calibre .50 y granadas en su intercambiaron con el equipo de seguridad del jefe de la policía, según confirma el sitio SinEmbargo.com. Milagrosamente, García Harfuch salió con vida, pero dos de sus escoltas fallecieron. "El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad sufrió un atentado, el se encuentra fuera de peligro siendo atendido en un hospital, hubo fallecidos y varios detenidos; se están realizando las investigaciones correspondientes", informó Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por medio de su cuenta de Twitter. Por su parte Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, confirmó que hasta el momento se han producido 12 arrestos y que continúa la investigación. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: Image zoom YURI CORTEZ/AFP via Getty Images Image zoom PEDRO PARDO/AFP via Getty Images Las impactantes escenas del ataque quedaron grabadas en video: García Harfuch se dedica a la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Aquí un tuit que publicó un día antes del atentado: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas", exclamó hace unas horas García Harfuch, por medio de un tuit en plan desafiante y para señalara al Cartel Nueva Generación de Jalisco como presunto autor del atentado en su contra. "Nuestra Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando". Por su parte el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra en el estado de Michoacán en agenda de trabajo, confirmó el ataque para asegurar que el atentado ocurre a causa de la labor que el funcionario realiza en contra del crimen organizado.

