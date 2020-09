Espeluznante: captan en video a jauría de perros atacando a un hombre para matarlo Sucedió en Durango, México, y el video se ha hecho viral por sus impactantes imágenes. Una persona murió y otra quedó herida. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una vez más una jauría de perros fuera de control ha cobrado la vida de una persona. Esta vez los hechos ocurrieron en la ciudad de Gómez Palacio, en el estado mexicano de Durango, pero a diferencia de muchos otros casos similares, este ataque quedó grabado en un espeluznante video que se ha hecho viral en las redes. En las imágenes se aprecia a la víctima caminando por un solar. De pronto cuatro perros que parecen ser de raza pitbull se le acercan rápidamente y comienzan a ladrarle. El sujeto se detiene y toma unas piedras del suelo para ahuyentarlos, pero a la jauría se les une un quinto perro y amenazadores comienzan a tenderle un cerco a su víctima, quien continúa tratando de alejarlos a pedradas. Ya desesperado, el hombre huye hacia un árbol próximo donde los perros se le abalanzan. En el video se observa cómo intenta sacudirse a las bestias sin conseguirlo y cómo eventualmente ya no puede levantarse ante los mordiscos y arañazos de los animales. Si bien un vecino salió para intentar salvarlo, no pudo hacer nada. La víctima fue identificada como Jaime Rico Muñoz, de 32 años, y residente del barrio El Campanario. El ataque ocurrió a las 7:30 p. m. del 31 de agosto pasado, según reportó inicialmente el diario El Siglo de Torreón indicando que la tragedia tuvo lugar en el cruce de las calles Eucalipto y Del Bosque, en la colonia Miguel de la Madrid. Posteriormente surgió el impactante video que fue captado por una cámara de seguridad de la zona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ya realizando la necropsia y en contexto todo el tema, no tenemos duda que fue la causa de muerte un shock hipovolémico a consecuencia de grandes laceraciones por mordedura de can", indicó este lunes Ruth Medina Alemán, Fiscal del Estado. La funcionaria confirmó que en el ataque participaron de seis a ocho animales y que tres de ellos ya han sido capturados y serán sacrificados.

