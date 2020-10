Close

Tragedia en Francia: violento ataque en una iglesia en Niza deja varios muertos y heridos Las autoridades investigan un ataque con cuchillo en una iglesia en Niza que dejó al menos tres muertos y varios heridos. El presidente francés, Emmanuel Macron, lo ha calificado como un "atentado terrorista islamista". Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un atacante entró con un cuchillo a una iglesia en Niza y sembró el terror, dejando al menos tres muertos y varios heridos. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha descrito el incidente como un "atentado terrorista islamista". El alcalde de Niza, Christian Estrosi, reveló que el presunto atacante —un tunecino de 21 años— ya está siendo interrogado por la policía y sufrió graves heridas al ser arrestado. Image zoom Credit: ERIC GAILLARD/AFP via Getty Images Según reportó AFP, el atacante no dejaba de gritar "Alá es grande". El hombre entró al templo, donde varias personas rezaban, y degolló a una mujer. También hirió gravemente a varias personas con el cuchillo. El alcalde declaró que una de las víctimas era el sacristán de la iglesia, que murió degollado. Image zoom Credit: VALERY HACHE/AFP via Getty Images Dos personas fallecieron dentro de la iglesia y la tercera, una mujer, huyó del templo y se desangró en un café cercano. "Todo hace suponer un atentado terrorista en el interior de la Basílica de Notre-Dame", expresó Estrosi en Twitter. Image zoom Pocas horas después de la tragedia, la policía francesa abatió a un hombre armado cerca de Aviñón que amenazaba con atacar a otros ciudadanos con una pistola. También se ha reportado un tercer ataque por parte de un hombre de nacionalidad saudí que atacó con un cuchillo a un guardia de seguridad del consulado francés en Yeda, en Arabia Saudita. Image zoom Credit: VALERY HACHE/AFP via Getty Images Francia está en estado de emergencia y Macrón ha reforzado la seguridad, enviando a 7,000 soldados a proteger el país. La noticia sigue en desarrollo.

