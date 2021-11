La tragedia de Astroworld: niño de nueve años se convierte en la décima víctima Ezra Blount falleció tras sufrir graves heridas al ser aplastado por la muchedumbre en el concierto encabezado por Travis Scott en Houston. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Treston y Ezra Blount Treston y Ezra Blount | Credit: Cortesía de Taylor Blount El número de víctimas fatales del concierto Astroworld, encabezado por Travis Scott, subió a 10 tras el fallecimiento del niño Ezra Blount, de 9 años. El menor, quien se encontraba en un coma médico tras presentar graves heridas internas luego de ser sepultado por una avalancha de personas en el concierto ocurrido el 5 de noviembre en Houston, Texas, falleció este domingo. "La familia Blount está de luto esta noche ante la incomprensible pérdida de la preciosa vida de su hijo", exclamó Ben Crump, el abogado que ahora representa a la familia Blount en un comunicado obtenido por PEOPLE. "Este no debería ser el resultado de llevar a su hijo a un concierto, que debería ser una celebración alegre. La muerte de Ezra es devastadora. Estamos comprometidos con encontrar respuestas y justicia para la familia Blount. Pero esta noche nos encontramos a su lado para apoyarlos en su pesar y en oración". "Él estaba tan emocionado. Estaba listo para ir", contó el viernes pasado Treston Blount, padre del menor, en entrevista con el canal ABC-13, en Houston. "Nosotros estábamos en la parte trasera [del estadio]", prosiguió el atribulado padre. "Y yo pensé: 'OK, esto está bien, porque el frente se puede poner un poco loco'". Lo que siguió después fue estremecedor: Blount contó que llevaba al pequeño Ezra montado sobre sus hombros pero que el concierto comenzó a salirse de control. La multitud empezó a empujar y él cayó al suelo, desvaneciéndose. Cuando despertó, su hijo Ezra había sido llevado al hospital con graves heridas e inflamación cerebral, según informó dicho medio. Posteriormente el niño fue puesto en un coma médico inducido. "Me pude dar cuenta de que él estaba dañado", afirmó el padre. "No estoy listo para perder a mi niño. Todavía tenemos mucho más qué vivir. Ése es mi niño". Ezra Blount Ezra Blount | Credit: Cortesía de Taylor Blount Un video tomado durante el concierto de Astroworld que muestra a personal de seguridad sacando del lugar a un joven al parecer inconsciente: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La fatal marabunta ocasionó la muerte de Jacob Jurinek, de 21 años, John Hilgert, de 14, Brianna Rodríguez, de 16, Franco Patiño, de 21, Axel Acosta, de 21, Rudy Peña, de 23, Madison Dubiski, de 23 y Danish Baig, de 27. El 11 de noviembre se reportó que la joven Bharti Shahani de 22 años, había fallecido, elevando el nueve el número de víctimas del concierto al que acudieron aproximadamente 50,000 personas. El martes pasado la familia del niño Ezra Blount entabló una demanda en contra de Travis Scott y de otras personas alegando "negligencia". En la demanda se alega que el menor "fue pateado, pisoteado" y que "casi lo aplastaron hasta la muerte". Que en paz descanse.

