Astrid Rivera, reportera de Despierta América (Univision), habla con People en Español sobre su experiencia como soldado en el ejército estadounidense y el acoso que sufrió siendo soldado. La puertorriqueña de 36 años dice identificarse con el caso de la soldado Vanessa Guillén, asesinada en la base militar Fort Hood en Texas.

"El caso de Vanessa Guillén le ha estrujado el corazón a absolutamente todo el mundo," dice Rivera, quien entrevistó a Gloria Guillén, la madre de Vanessa, y a la hermana de la soldado, Mayra Guillén, sobre la pesadilla que vivieron tras la desaparición de Vanessa en abril. "Me sentí muy identificada porque estuve en el Army. No desparecí pero me vi reflejada en Vanessa. Tenía 20 años, la misma edad mía cuando comencé todo el proceso en el ejército. Yo sé lo que es vivir en una base y compartir con otros soldados," dice la periodista, quien quedó impactada por el dolor de los familiares de Guillén. "Es un hecho muy lamentable y me duele mucho que haya que pasar esto para que se cree otro movimiento que llevaba años que debió haberse creado".

Image zoom Cortesía de Astrid Rivera

Rivera se refiere a la ola de nuevas denuncias de mujeres soldados y tenientes usando el hashtag #IAmVanessaGuillen [Yo Soy Vanessa Guillén] para contar sus vivencias de maltrato, acoso y discrimination en el ejército. "Las actitudes violentas y el trato violento de parte no de los compañeros, sino de los superiores dentro del army, son cosas que no deberían pasar", reconoce Rivera. "En mi caso yo me acuerdo cuando iba corriendo que me decían p@ta, me decían 'cabrona corre', 'b*&ch, slut [perra, mujerzuela]. No vas a lograrlo'. Ellos entendían que decirte ese tipo de palabras era lo que te iba a motivar a salir adelante. En aquel momento tú lo ves normal. ¿Sabés qué? 'Estás en el army, esto es fuerte, esto es duro y a esto te tienes que atener', pero con el pasar de los años te das cuenta que ese comportamiento violento no ayuda en nada a lo que tú puedas lograr, al contrario, lo que hace es que te puede crear traumas".

La reportera recuerda que sufrió acoso sexual. "Tenía un sargento que hacía alusión a mis nalgas para minimizar mi capacidad de correr dentro del batallón. Me decía: 'araña boba, con esas nalgas tan grandes tú no vas a poder correr. Vas a colgarte en ese examen'. Se te meten muchos traumas a la cabeza. Yo dejaba de comer ciertas cosas para ver si yo bajaba mis nalgas y podía correr más rápido. Siempre era una de la que más rápido corría. Eso es acoso sexual porque no tienes que hacer alusión a la parte del cuerpo de ninguna mujer y mucho menos para minimizar su capacidad, especialmente cuando tú eres su superior y eres la persona que la estás entrenando para moverla a otro nivel".

Image zoom Cortesía de Astrid Rivera

Otra vivencia indignante fue cuando en medio de un entrenamiento, le bajó la menstruación y no le permitieron cambiarse. "Yo tengo endometriosis. Yo comencé a sangrar a chorros y le pedí de favor si podía irme a hacer mi aseo personal. Uno como mujer siente tanta incomodidad. Él me dijo que no, que hasta que yo no terminara de correr yo no iba, que yo podía lidiar con eso porque si eso me pasaba estando en Iraq o en Kuwait, en una guerra, yo no iba a poder oportunidad de limpiarme e iba a tener que caminar así, pero en ese momento yo no estaba en ningún lugar de esos. La sangre me bajaba por las piernas y yo sentí tanta vergüenza que no sabía ni donde meterme."

Rivera se enorgullece de haber sido soldado y vio enlistarse en el ejército como una buena oportunidad de pagar sus estudios de periodismo y aprender inglés tras salir de Puerto Rico. "Me motivó ser soldado porque yo vengo de una familia de militares. Mi papá fue militar. Tengo dos tíos que se retiraron del army. Tengo primos hermanos que están en el army, incluso tengo un primo hermano que falleció en la guerra en Iraq," cuenta. "Siempre me gustó, tengo fotos vestida de soldado cuando era pequeña con mis primos. Nos vestíamos con los uniformes de mis tíos y jugábamos a esa adrenalina", recuerda.

Sin embargo tiene recuerdos agridulces de su tiempo en el ejército. "Yo fui una de las que utilicé el hashtag #IAmVanessaGuillen porque ha sido una oportunidad de amplificar las voces dentro del army," dice Rivera, quien creó la plataforma 'De Soldado a Soldado' en Internet para presentar entrevistas con otras mujeres que estuvieron en el ejército que quieran contar sus historias. "El hashtag de Vanessa Guillén ha creado un movimiento, una especie de #MeToo, que es muy importante especialmente en la parte de las Fuerzas Armadas. Lo que se está buscando no es tan solo justicia para Vanessa, sino justicia para todas esas mujeres que de alguna o otra forma han sido silenciadas, han tenido que callar todos los años de abuso".

Rivera presentó un video en vivo en su cuenta de Instagram entrevistando a Tamara, una dominicana que cuenta que fue violada mientras estaba en la Marina de Guerra. "Eso no puede seguir ocurriendo, no podemos seguir sacrificando la dignidad, la vida de nuestras mujeres, especialmente nuestras mujeres latinas que están en las Fuerzas Armadas, que lo ven como una gran oportunidad y como el Sueño Americano", dice Rivera. "El army te vende un sueño de que te va a dar esta gran oportunidad. Este hashtag de #IAmVanessaGuillen me ha permitido a mí como veterana de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y como ex soldado, de poder crear una comunidad y poder comunicarme con otras mujeres", añade la comunicadora, ganadora del premio Emmy. "He tenido tantas mujeres que me han contados sus historias. Son mujeres que están tan laceradas y el yo ver que he podido ayudarlas a que se abran y que comiencen su proceso de sanción para mí es muy importante".

Rivera cuenta que muchas de estas mujeres que sufrieron experiencias traumáticas en el ejército sufren depresión y hasta han considerado suicidarse. "A ellas hay que apoyarlas", dice. "Yo me he hecho presente en las vidas de muchas de ellas. Es hora de crear una comunidad que las sane. Mientras más mujeres sanas tengamos en el mundo, mejores hijos vamos a criar".