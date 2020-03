Un asilo busca voluntarios para adoptar abuelos durante la cuarentena Para combatir la soledad de las personas mayores aisladas por la pandemia del coronavirus, una enfermedad particularmente letal para ese segmento de la población, una empresa británica tiene una novedosa solución. Aquí los detalles. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En tiempos de aislamiento social por la pandemia del coronavirus, un hogar de ancianos en le Reino Unido ha comenzado una campaña que permite “adoptar” a personas de la tercera edad a través del Internet. La novedosa campaña “adopta a un abuelo” fue creada por la compañía británica CHD Living e invita a personas de todas las edades y que hablen inglés a ser voluntarios virtuales para conversar con los residentes a través de videollamadas durante varias semanas. "La naturaleza de la atención significa que estamos cuidando a algunos de los miembros más vulnerables de la sociedad en este momento. Es un momento preocupante y estamos tomando la amenaza del coronavirus increíblemente en serio, implementando procesos y protocolos estrictos para proteger a nuestros residentes tanto como sea posible” dijo Shaleeza Hasham, encargada de Hospitalidad y Comunicaciones de CHD, informó el diario británico Metro. Según People, cada hogar recibirá un Facebook Portal TV para facilitar estos lugares de reunión virtuales. Además, de que las personas de la tercera edad tendrán asistencia de los empleados para usar la tecnología. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La empresa que creó la iniciativa cuenta con 13 diferentes establecimientos cerca de Londres y, según su cuenta de Instagram, la idea es brindar compañía a los residentes de hogares de ancianos con personas que tienen intereses comunes. Para ser parte del voluntariado solo se tiene que completar un formulario en línea en la página web de la empresa. En adición a las llamadas de video o telefónicas, la campaña contempla que los voluntarios compartan imágenes alegres, historias, poemas o envíen cartas a sus nuevos amigos. Advertisement

