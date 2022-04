¿Qué es lo que realmente sucede bajo el techo de la casa de Raphy Pina y Natti Natasha? Una fuente cercana al empresario musical y la cantante revela detalles de la vida de la pareja Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raphy Pina Natti Natasha Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images for Billboard) Tras ser hallado culpable por el delito de posesión de armas en Puerto Rico, Raphy Pina ha dado mucho de qué hablar, no solo porque el día de hoy escuchará la sentencia por el juez, también por la relación que mantiene con su prometida, la cantante Natti Natasha, con quien procreó a su hija Vida Isabelle. "Sus problemas son mis problemas ", apuntó la cantante dominicana a través de sus redes sociales. "Y lo batallaremos juntos". Según una fuente cercana a la pareja, las palabras de la artista son realidad. "[Están] con mucha fe en Dios", dijo la fuente en exlclusiva a People en español. "Nattti y su familia también están en Puerto Rico dándole apoyo a Raphy". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Natti Natasha, Vida Isabelle, Raphy Pina y sus tres hijos Natti Natasha, Vida Isabelle, Raphy Pina y sus tres hijos | Credit: Raphy Pina/Instagram Hace algunos días se hizo pública una moción interpuesta por la Fiscalía Federal solicitando que a Pina reciba una sentencia de entre 46 y 50 meses en prisión, es decir que como pena máxima pasaría cuatro años a la sombra. "[Raphy] está muy tranquilo", asegura la fuente. "Está en su finca junto a su familia disfrutando cada momento". En estos momentos Pina se encuentra libre bajo fianza a la espera de conocer su condena.

