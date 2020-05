Así lucen hoy los integrantes del grupo Magneto ¿Cuánto han cambiado los integrantes del grupo Magneto a través de los años? Te los mostramos. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando se habla de las agrupaciones juveniles más recordadas en la historia de Latinoamérica, hay nombres que siempre estarán presentes en el listado, uno de ellos, el de la banda mexicana Magneto. Casi cuatro décadas después de la creación de Magneto, sus seguidores aún recuerdan éxitos musicales como “Vuela, vuela”, con el cual dejaron una marca imborrable en las generaciones que crecieron escuchando su música. En el año 2015, algunos de los integrantes de la afamada agrupación decidieron darle un nuevo capítulo a la historia de la banda y desde entonces han realizado concurridas giras musicales junto a otros grande nombres de las décadas de los 80 y los 90 como Mercurio, OV7, Kabah, JNS, Caló y The Sacados. Tono Beltranena, Hugo de la Barreda, Elías Cervantes, Mauri Stern y Alan Ibarra son los cinco integrantes actuales de Magneto y a continuación te mostramos qué tanto han cambiado con el pasar de los años. Antonio Beltranena “Artista, empresario, coffee lover, atleta extremo”, se puede leer en el perfil de Instagram oficial del cantante, quien es uno de los integrantes más queridos de la agrupación. Curiosamente, Antonio es el único integrante de Magneto que no es mexicano, ya que nació en Guatemala. Hugo de la Barreda (Alex) Además de su carrera artística, Hugo también es un aficionado del deporte y un enamorado de su familia, según se puede ver con un simple vistazo a sus redes sociales. Elías Cervantes Al igual que Antonio y Hugo, Elías también lleva el deporte en la sangre y le encanta correr. Es uno de los integrantes originales de Magneto y ha estado con el grupo desde 1983. Mauri Stern Aunque muchos lo recuerdan por su paso por Magneto, también hizo parte de otra de las agrupaciones más populares de los 90, OV7. Además, también incursionó en el mundo del manejo de artistas, siendo manager de cantantes como Belinda e Imanol, entre otros. Alan Ibarra Alan es el quinto integrante de este nuevo capítulo de Magneto. Ha sido también otro de los miembros más queridos y recordados de la agrupación mexicana.

