Ashley Sánchez y Sofía Huerta, las dos jugadoras de sangre mexicana en el Team USA En el equipo de Estados Unidos, dos jugadoras con sangre mexicana representan a la comunidad latina en la Copa Mundial Femenina 2023. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sánchez y Huerta son dos apellidos que veremos en las camisetas del condecorado Team USA y que estarán representando a los mexicoamericanos en la Copa Mundial Femenina de Australia & Nueva Zelanda 2023. El llamado de Sofía Huerta, de 30 años, y Ashley Sánchez, de 24, a representar los colores de Estados Unidos está dejando un precedente para la comunidad latina. Antes de su llegada al equipo, tan solo otra mexicoamericana había tenido el privilegio de jugar con el equipo de las barras y las estrellas en un Mundial: Stephanie Cox. "Es muy emocionante para mí. Siempre creí que lo podría hacer, pero no sabía si en algún momento se haría realidad. Creo que es una muestra de lo duro que trabajo y la resiliencia que he tenido", comparte Huerta en entrevista con People en Español . Sofía Huerta y Ashley Sánchez Sofía Huerta y Ashley Sánchez | Credit: Brad Smith/ISI Photos/Getty Images Por su parte, Sánchez nos reveló que estar en su primera Copa Mundial también es el resultado de un largo y extenuante proceso. "Es algo por lo que trabajas toda tu vida. Me emociona mucho, al igual que a mi familia y a todos los que me han ayudado para estar aquí", asegura. Entre dos culturas Ser latino en los Estados Unidos en muchas ocasiones significa tener que vivir entre dos culturas, que a menudo parecen no compenetrarse. Para Sofía y Ashley, al igual que para millones de jóvenes hispanos, encontrar su identidad entre estos dos mundos paralelos ha sido uno de los grandes retos en sus vidas. Aunque nacieron y crecieron en Estados Unidos, las dos jugadoras valoran y honran su ascendencia mexicana, pero también son honestas al confesar que tuvieron momentos en los que esa conexión con sus raíces no era la mejor. "En donde yo crecí, era una de las pocas mexicanas y no fue algo que valoré. Pero ahora se celebra mucho más el ser diferente… Está bien ser diferente (y) aceptar de dónde vienes", dice Huerta, quien es originaria de la ciudad de Boise, la capital de Idaho. Sofía Huerta Sofía Huerta | Credit: Thearon W. Henderson/Getty Images Para Sánchez, encontrar una comunidad que la respetará y valorará por lo que era, fue la clave para reconectarse con sus raíces mexicanas. "Fue lo que me ayudó a convertirme en lo que quería y podía ser. Rodearte de personas que te estimen genuinamente es lo más importante. En este mundo solo hay una persona como tú, así que sin importar quien eres y lo que seas es importante celebrarlo", comenta. Inspirando a las nuevas generaciones Ashley y Sofía coinciden en lo emocionante que es jugar en un Mundial con el equipo de Estados Unidos, pero también saben que por medio de sus historias están dejando un precedente para todos aquellos niños y jóvenes latinos que sueñan con algún día brillar de la forma en que ellas lo están haciendo. "Cuando estaba creciendo nunca vi (en el Team USA) un apellido con el que me identificara, así que es simplemente increíble que tenga esta oportunidad de inspirar a muchos pequeños y pequeñas", comparte emocionada Ashley. Ashley Sánchez Ashley Sánchez | Credit: John Todd/USSF/Getty Images for USSF "Es difícil tener diferentes raíces culturales en este país, porque en ocasiones sientes que debes elegir con qué te identificas más. Y no quería renunciar a poder representar mi lado hispano si juego con Estados Unidos", añade por su parte Huerta, quien también vistió los colores de la selección absoluta de México en los años 2012 y 2013. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estados Unidos llega a la Copa Mundial Femenina Australia & Nueva Zelanda 2023 como una de las selecciones llamadas a ganar el título. De lograrlo, Huerta y Sánchez se convertirían en las primeras jugadoras mexicoamericanas de la historia en levantar la Copa como campeonas del mundo.

