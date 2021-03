Close

Condenan a una mujer por obligar a una menor a tener sexo con hasta 15 hombres al día Ashley Gardener de 32 años y su coacusado forzaron a la víctima a tener relaciones sexuales con entre 4 y 15 hombres al día. Los hechos se realizaron en diversos hoteles entre el 27 de diciembre de 2017 y el 11 de enero de 2018. Los detalles del caso. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Al fin dictaron sentencia a Ashley Gardener, una mujer de 32 años que obligó a una adolescente de 17 años a prostituirse en hoteles en el estado de Nueva Jersey. Según informó el fiscal general de Nueva Jersey, Gurbir Grewal, Gardener fue sentenciada a 50 años en una prisión estatal por, entre otros delitos, trata de personas en primer grado, promover la prostitución de una menor y la delincuencia callejera organizada. La culpable tendrá que registrarse bajo la ley de Meghan como delincuente sexual y estará sujeta a supervisión de libertad condicional de por vida. "Esta acusación refleja nuestro compromiso de asegurar que los traficantes de personas como Gardener se enfrenten a la justicia", dijo el fiscal Grewal. "Estos delincuentes se aprovechan de las víctimas vulnerables, obligándolas a vivir una vida de esclavitud sexual". Oriunda de Trenton, Nueva Jersey, Gardener y su coacusado, Breon Mickens, de 28 años, forzaron a la víctima a tener relaciones sexuales con entre 4 y 15 hombres al día. Los hechos se realizaron en diversos hoteles entre el 27 de diciembre de 2017 y el 11 de enero de 2018. Image zoom Credit: NJ.GOV (2) Cabe recalcar que además de obligarla a realizar actos sexuales, también la privaban de alimentos, la obligaban a fumar marihuana y le tenían estrictamente prohibido contactar a miembros de su familia, según reportó Pix11. Por si fuera poco, Gardener y Mickens publicaron anuncios sexuales de la menor en Backpage.com, el sitio web de anuncios clasificados que se convirtió en el mercado más grande para la compra y venta de sexo. El portal fue clausurado por las autoridades estadounidenses en el 2018. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La adolescente, quien nunca recibió nada de dinero, logró escapar de un hotel la noche del 11 de enero de 2018. La policía estatal se percató de la joven caminando por la autopista I-295 en el municipio Lawrence. Tras ser interrogada, la joven explicó que había escapado de un hotel donde la obligaban a prostituirse.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Condenan a una mujer por obligar a una menor a tener sexo con hasta 15 hombres al día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.