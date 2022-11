Encuentran cadáveres de mujer embarazada y de su bebé en diferentes locaciones Ashley Bush — una mujer embarazada— fue encontrada muerta y el cadáver de su bebé por nacer fue encontrado en otra locación en Missouri. Una pareja fue arrestada. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una mujer embarazada que había desaparecido fue encontrada muerta esta semana, y el cadáver de su bebé por nacer fue encontrado en otra locación en Missouri. Ashley Bush—quien tenía 31 semanas de embarazo— fue encontrada muerta el jueves, y el cadáver de su hija, que ella llamaría Valkyrie Grace Willis, fue encontrado el día antes en otro lugar, reporta PEOPLE. "Encontramos a Ashley Bush, quien fue asesinada, en nuestra opinión", dijo el alguacil Shane Holloway a reporteros durante una conferencia de prensa. "También encontramos a su bebé, Valkyrie Grace Willis, quien también está muerta y fue encontrada en una locación separada". El alguacil dijo que no podía dar más detalles por ahora del caso. Bush, de 33 años, fue reportada como desaparecida tras conocer a una mujer que se hacía llamar "Lucy", con quien supuestamente iba a buscar un empleo, informó la oficina del alguacil del condado Benton en una publicación en las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ashley Bush Ashley Bush | Credit: Facebook/Benton County Sheriff's Office Ambas se encontraron en una tienda en Maysville, Arkansas, y Bush pensaba ir a una supuesta entrevista de trabajo con la mujer en Bentonville, a unas 30 millas de distancia. Amber Waterman, Ashley Bush, Jamie Waterman Amber Waterman, Ashley Bush y Jamie Waterman | Credit: McDonald County Detention Center; FACEBOOK/BENTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE; McDonald County Detention Center Según las autoridades, una pareja — Amber y Jamie Waterman — fue arrestada. Los Waterman fueron acusados de secuestro y se esperan cargos adicionales. "Este es un recordatorio de que hay maldad en el mundo", dijo el fiscal Nathan Smith. "La gente hace cosas malvadas. Que alguien atacara a una mujer embarazada en su estado más vulnerable es inimaginable. Ese es el mundo en que vivimos". Amber and Jamie Waterman Amber y Jamie Waterman | Credit: McDonald County Detention Center (2) Smith dijo que aún no se sabe cuál es el motivo detrás de los asesinatos y que la investigación sigue en desarrollo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Encuentran cadáveres de mujer embarazada y de su bebé en diferentes locaciones

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.