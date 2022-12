Un hombre confiesa en un escalofriante video el asesinato de su novia y tres niños El hombre de 32 años aceptó tranquilamente a la policía haber cometido los crímenes. Fue condenado a cadena perpetua. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades británicas dieron a conocer el vídeo del momento en que Damien Bendall, de 32 años, confesó haber asesinado a cuatro personas. Las escalofriantes declaraciones fueron grabadas luego de que la policía arribara al lugar de los hechos en septiembre de 2021 para responder a una llamada de urgencia en la localidad de Killamarsh, en Derbyshire del Norte, informó People. De acuerdo a reportes, Bendall se encontró con las autoridades y reveló que los cuerpos de su novia, Terri Harris, de 35 años; y sus hijos John-Paul Bennett, de 13, y Lacey Bennett, de 11; junto a Connie Gent, de 11 - quien era amigo de los niños - yacían sin vida dentro de su hogar. "Bendall estaba afuera de la casa y con calma, reveló a los dos agentes que encontrarían cuatro cuerpos dentro", declaró el alguacil a través de un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bendall fue arrestado al instante. Aparentemente, el hombre había entablado una relación con Harris meses antes del asesinato, y se había mudado a vivir con la madre y sus dos hijos. El asesino fue condenado a cinco cadenas perpetuas por cargos de violación y muerte, en una corte a 130 millas al norte de Londres. "El nivel de fuerza y violencia que se utilizó en estos ataques demuestra que fueron llevados a cabo con una intención, y esa era terminar con las vidas de Terri, John-Paul, Lacey y Connie", declaró el detective inspector Mark Shaw en el comunicado. "Todos, por la naturaleza de su relación, confiaban en Bendall y él tomó esa oportunidad para quebrantar la confianza y llevar a cabo estos horrendos actos. La fuerza y el arma que utilizó significaría que [las víctimas] fueron rápidamente incapacitadas". Damien Bendall Damien Bendall | Credit: Derbyshire Police En su declaración, Shaw alabó la fortaleza de los familiares para resistir más de un año, esperando justicia. "Hoy tendrán la certeza que Bendall ya no podrá volver a causar algún daño", dijo. Según el juez que lo condenó a pasar el resto de su vida tras las rejas, Bendall se encontraba bajo la influencia de varias drogas, incluyendo cocaína y cannabis, al momento del asesinato.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Un hombre confiesa en un escalofriante video el asesinato de su novia y tres niños

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.