El 'Asesino de Twitter' condenado a muerte en Japón; descuartizó a 9 personas Escondió los cuerpos de sus 8 mujeres en su apartamento. Cuando el novio de una de ellas sospechó de él también le dio fin. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este martes fue sentenciado en Japón el llamado 'Asesino de Twitter'. Takahiro Shiraishi, de 30 años, fue condenado a la pena de muerte tras ser hallado culpable del asesinato de 8 mujeres y un hombre en un estremecedor caso que sacudió a la nación nipona. El hilo conductor de estos las muertes, según pudo comprobar el Tribunal de Tachikawa, en la prefectura de Tokio, era que en su mayoría las víctimas eran jóvenes del sexo femenino que habían expresado por redes sus deseos de quitarse la vida. Shiraishi contactaba a sus víctimas por medio de Twitter usando el nombre de "Hangman" y se ofrecía a ayudarlas a cumplir sus deseos de morir invitándolas a su apartamento. Algunas de sus víctimas eran adolescentes y todas fueron violadas. Su única víctima del sexo masculino era la pareja de una de sus víctimas quien al sospechar de Shiraishi fue aniquilado, según reporta la reconocida periodista Maria Yamaguchi en Associated Press. Image zoom Takahiro Shiraishi “Twitter killer" | Credit: STR/AFP via Getty Images Image zoom Takahiro Shiraishi “Twitter killer" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las restos de las nueve víctimas desmembradas fueron descubiertos en la vivienda de Shiraishi, ubicada en el poblado de Zama, cercano a Tokio. El sospechoso fue detenido en 2017 y desde entonces esperaba su juicio. El jurado presidido por Naokuni Yano rechazó la defensa del asesino que alegaba que él había actuado para ayudar a sus presuntas víctimas. Dicha versión que se derrumbó cuando él mismo admitió que había puesto fin a las vidas de sus víctimas sin su consentimiento y se declaró culpable.

