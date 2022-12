FBI busca a un asesino en serie que asecha a prostitutas en Tijuana ¡Los detalles! El FBI busca a un asesino en serie tras los asesinatos de varias prostitutas en Tijuana, México. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El FBI busca a un asesino en serie en Tijuana tras las violentas muertes de varias prostitutas. El sospechoso es un californiano que cruzó la frontera múltiples veces para visitar burdeles en México. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) reveló que este sujeto ha sido vinculado con tres feminicidios, pero creen que hay más víctimas. "Este sujeto tiene tendencias delictivas asociadas a conductas violentas y psicópatas, manteniendo un perfil muy similar al de alguien que se hizo muy conocido hace décadas: Ted Bundy", dijo a la prensa Ricardo Iván Carpio Sánchez, fiscal general de Baja California, comparando a este sujeto con el famoso asesino en serie estadounidense que mató a más de 30 mujeres en la década de los setenta. Antes de ser asesinadas, las víctimas en Tijuana fueron sodomizadas y violentadas, reporta Univision. El asesino fue descrito como "una persona extranjera", pero no se han revelado más detalles sobre el criminal o sus víctimas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN FBI Agent Credit: Getty Images "El Departamento de Justicia (de Estados Unidos), particularmente el FBI y algunas otras instituciones del orden federal están colaborando con nosotros con algunas actividades de información", dijo el fiscal. "Al menos lo tenemos vinculado con tres casos", añadió Carpio Sánchez. "Hay un perfil específico (de las víctimas): típicamente son personas del sexo femenino que se dedican al sexo servicio". El semanario Zeta de Tijuana reporta, citando fuentes policiales, que el asesino es un estadounidense de origen hispano, de 30 años que vive en San Diego, y que ha contratado a prostitutas en Tijuana que luego ha golpeado y asfixiado.

