¡Detenido asesino en serie que conocía a sus víctimas a través de un app de citas! Anthony Robinson, el asesino del shopping cart, es sospechoso de matar al menos a cuatro mujeres y ahora se buscan más víctimas. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se han encontrado cuatro cuerpos ubicados en dos lugares diferentes en el estado de Virgina, todas mujeres, al parecer víctimas de un asesino en serie, Anthony Robinson. Ahora es conocido como el asesino del shopping cart ya que, después de matarlas, usaba carritos de supermercado para transportar sus restos y deshacerse de ellos. Según la policía, Anthony Robinson utilizaba algunas apps para conseguir citas románticas y después convencía a las mujeres para que le acompañaran a un motel. Allí terminaba con sus vidas. Durante una conferencia de prensa ayer viernes, el jefe de policía del condado de Fairfax, Kevin Davis, confirmó que Anthony Robinson fue detenido el mes pasado acusado de la muerte de dos mujeres y ahora es el sospechoso de al menos otras dos, pero podría haber más. Anthony Robinson Asesino en serie Credit: Departamento de Policía de Harrisonburg SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las dos primeras víctimas, Allene Elizabeth "Beth" Redmon, de 54 años, y Tonita Lorice "Nita" Smith, de 39, aparecieron muertas el mes pasado en Harrisonburg; la tercera sería Cheyenne Brown, de 29, y la cuarta aún continúa sin ser identificada. "Estamos en el proceso junto a otros agentes de averiguar donde estuvo Robinson en el pasado para seguir sus pasos", dijo Davis. "Vamos a trabajar con otros agentes de la ley y el orden, detectives de homicidios y detectives de personas desaparecidas, para ver si logramos identificar otras víctimas, familias o comunidades donde Robinson pueda haber causado más estragos". Después del arresto del presunto asesino en serie, el departamento de la policía metropolitana de Washington contactó a las autoridades vecinas para verificar que Robinson había sido el último contacto de Brown, quien había desaparecido. Aunque la policía no logró encontrar el cuerpo de la mujer en el área donde fue vista por última vez, una pista los trajo de vuelta al lugar y fue cuando divisaron un carrito de supermercado a lo lejos, que era como sabían que Robinson había transportado a sus otras víctimas después de morir. En él encontraron los cuerpos de sus últimas dos víctimas, uno que resultó ser el cuerpo de Brown y el segundo, pendiente de identificación. Durante la conferencia de prensa, Kelly Warner, jefe de policía de Harrisonburg, dijo que Robinson no ha prestado declaración desde su arresto en noviembre.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Detenido asesino en serie que conocía a sus víctimas a través de un app de citas!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.