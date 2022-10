Un potencial asesino en serie mantiene aterrorizada a una ciudad de California Las autoridades de Stockton, CA, vinculan a un mismo sospechoso con la muerte a tiros de seis personas, lo que ha generado una enorme alarma social en esta ciudad del norte de California. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los residentes de la pequeña ciudad de Stockton, al norte de California, viven aterrorizados tras una serie de asesinatos que ha generado una intensa búsqueda policial del responsable de los crímenes La policía, que ofrece una jugosa recompensa, han vinculado la muerte de seis personas con un arma de fuego y un intento de asesinato a una misma persona. En un primer lugar, a este mismo sospechoso se le atribuyeron la muerte de cinco hombres en Stockton entre el 8 de julio y el 27 de septiembre pasados. Posteriores investigaciones también lo relacionaron con la muerte de Juan Vásquez Serrano, de 39 años, el 10 de abril del año pasado en la cercana ciudad de Oakland. De acuerdo a las autoridades, las edades de las víctimas oscilan entre los 35 y 54 años, reportó People. "Sí creemos que se trata potencialmente de un asesino en serie", dijo el jefe de la policía de Stockton, Stanley McFadden, en una conferencia de prensa, según CBS News. "Así es como vamos a manejarlos". En todos los casos, incluido el asesinato en Oakland, las víctimas se encontraban solas a altas horas de la madrugada solas o en lugares poco iluminados. En ninguno de los casos se produjo un robo y se descarta que tengan relaciones con bandas criminales, según NPR. La única víctima que salió con vida fue una mujer al que el hombre, de casi 6 pies y todo vestido de negro, disparó días después de la muerte de Vásquez Serrano. Por fortuna, la mujer solo resultó herida y el atacante dejó de disparar cuando vio que ella se le acercaba, según People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Familiares han identificado a dos de las víctimas en Stockton como Lorenzo López y Paul Alexander Yaw, de 35 años. "Era simplemente una persona que estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada, en las circunstancias equivocadas", comentó Jerry López al canal local KXTV sobre su hermano Lorenzo. "Es difícil procesar que esto pasó". Paul Alexander Yaw, Lorenzo Lopez, Serial killer Credit: Facebook (2); Stockton Police Department Por su parte, la madre de Yaw, quien fue asesinado el 8 de julio, aseguró que su hijo era un buen niño. "Era un buen niño que se convirtió en un buen hombre de gran corazón. Siempre vivirá en nuestros corazones. Siempre estaba ahí para ti si lo necesitabas", expresó la familia del joven a través de un comunicado. "Era un hijo, hermano, padre, niego, sobrino y primo. Aún no puedo creer que no regresará". El departamento de policía de Stockton ofrece una recompensa de $75,000, además de los $10,000 anteriormente ofrecidos por la agencia Crime Stoppers, a quien brinde información que lleve al arresto del responsable. Hasta el momento, las autoridades no han revelado el nombre del asesino, pero sí han compartido un video en el que se le ve de espaldas Cualquiera con información debe llamar a la línea directa de la investigación al 209-937-8167 o a la policía a través del correo electrónico policetips@stocktonca.gov

