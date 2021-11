Asesinan a balazos a cantante cubana en Cancún Dayami Lozada, conocida como "La Barbie de la Salsa" y madre de tres hijos, dos de los cuales son menores de edad, recibió al menos 5 heridas de bala en pleno día, en el balneario mexicano de Cancún. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dayamí Lozada Dayamí Lozada | Credit: FACEBOOK/Dayamí Lozada La cantante cubana Dayami Lozada, conocida como la "Barbie de la salsa", fue asesinada el sábado en la tarde víctima de varios disparos en su casa en Cancún, en el turístico estado de Quintana Roo, México. Según versiones de los vecinos, quienes fueron los que llamaron a la policía, la mujer de 44 años recibió al menos cinco heridas de bala. Existe una versión de indica que dos hombres armados ingresaron a la casa de Lozada con la intención de asesinarla a sangre fría y luego huir hacia un destino desconocido. Según las autoridades locales de Quintana Roo, que acordonaron la escena del crimen, la cantante tenía heridas de bala directa que le causaron la muerte. Hasta el momento las autoridades continúan investigando si se trató de un ataque directo o si existe otro tipo de móvil. La cantante de salsa cubana de 44 años había vivido en México por más de 15 años, donde trabajó en bares, discotecas y clubes nocturnos. La cubana deja tres hijos huérfanos, dos varones, de 5 y 8 años, y una joven de 20 años que le seguía los pasos como cantante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

