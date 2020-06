Acusan a anciano de asesinar a tiros a su exmujer: llevaban 10 años separados Isidro Rafael La Luz Santana, de 62 años, fue detenido en República Dominicana bajo sospechas de asesinar a balazos a Francia Reyes, de 48. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un anciano de 62 años fue detenido este viernes en Puerto Plata, República Dominicana, luego de permanecer una hora atrincherado tras supuestamente dar muerte a balazos a quien fuera su mujer, de quien llevaba una década separado. Los hechos se remontan a la tarde del pasado viernes cuando el detenido, que responde al nombre de Isidro Rafael La Luz Santana, acribilló a Francia Reyes, de 48 años. La tragedia ocurrió en el interior de una vivienda ubicada en el complejo habitacional Montemar del municipio de San Felipe de Puerto Plata. Según se informa sin mediar palabra alguna, el sospechoso acribilló a su exmujer y luego se encerró en la vivienda hasta que fue aprehendido. Cuando las autoridades pudieron llegar hasta el cuerpo de la víctima este yacía en un charco de sangre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo al diario local El Día, Osvaldo Bonilla Hiraldo, Procurador Fiscal Titular de Puerto Plata, acudió hasta el lugar en compañía de agentes adscritos a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) y de un médico legista para dar fe de los hechos y levantar el cadáver. Según testigos la víctima era de profesión maestra y desde hace décadas laboraba en la escuela Juana Caraballo del sector Los Domínguez. La mujer llevaba aproximadamente 10 años separada de La Luz Santana, pero al parecer él la asediaba pidiéndole constantemente que se reconciliaran a lo que ella siempre se negó. Ultimadamente los celos y la rabia habrían cegado al hoy supuesto feminicida.

