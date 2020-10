Hombre mató a sangre fría a un niño de 6 años, su padre y su madrastra Un hombre en Michigan fue acusado de matar a un niño de seis años, a su padre y su madrastra. ¿Cuál fue el motivo? Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nicholas Raad Bahri, de 37 años, fue arrestado por el asesinato de un niño de seis años, el padre y la madrastra del menor en Michigan. El comisionado de la policía de Warren, Bill Dwyer, dijo que el hombre había matado al pequeño Tai'raz Moore y a la novia de su padre, Isis Rimson, de 28 años, disparándoles a ambos en la cabeza. El cadáver del padre del niño, Tukuyo Moore, de 31 años, fue encontrado el 1 de octubre en el asiento trasero de un carro rentado que estaba quemado. El hombre también había recibido un disparo en la cabeza. Los cadáveres de Rimson y del niño fueron encontrados poco después en el sótano de su vivienda en Warren. Dwyer le dijo a la prensa que el triple homicidio se debía a una disputa por sustancias ilegales. "Esto todo pasó por drogas y dinero", dijo Dwyer. "Los actos de violencia entre narcotraficantes no son nada nuevo". Sin embargo, el policía añade que "solo monstruos o criaturas sin Dios podrían apretar el gatillo y matar a un niño de seis años". Image zoom Tai'raz Moore GOFUNDME La abuela del niño creó una cuenta de GoFundMe para recaudar dinero para pagar por los gastos fúnebres de las víctimas. "Por favor ayuden a nuestra familia", dice su mensaje. Maurie Thompson recordó a su nieto como "un niño vibrante a quien le encantaba bromear y reírse". La abuela añadió: "nuestros corazones están rotos y nuestras almas vacías sin él". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Nicholas Raad Bahri WARREN POLICE DEPARTMENT Según Dwyer, Bahri es el único sospechoso del triple homicidio. El hombre fue arrestado el viernes. Los investigadores aseguran que videos de una cámara de seguridad muestran que Bahri estuvo en la casa de las víctimas la noche que fueron asesinadas. También fue visto en una gasolinera manejando el auto rentado donde luego encontraron muerto a Tukuyo, el padre del niño. Que en paz descansen.

