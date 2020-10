Close

Tres adolescentes acusadas de golpear, apuñalar y tirar a otra chica de 17 años en un arroyo Lesley Luna Pantaleon, de 17 años, fue golpeada, apuñalada y tirada en un arroyo en Alabama. Tres chicas adolescentes están acusadas de asesinarla. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tres chicas adolescente de 16 años —Ta’Niya Merriweather, Erin Taylor y Tyeshia Whisenant— están acusadas de asesinar a otra adolescente de 17 años. La víctima, Lesley Luna Pantaleon, fue golpeada con una barra de metal, apuñalada y tirada en un arroyo el 24 de junio. Según las autoridades, las tres chicas atacaron salvajemente a Lesley, la abandonaron en el arroyo y luego fueron a comprar batidos a McDonald's. La detective Ashley Brown testificó en corte que las adolescentes habían discutido aparentemente por un arma de fuego, reporta el diario Montgomery Adviser. El cadáver de Lesley fue encontrado —unos 10 días después del violento incidente— en un arroyo cerca del aeropuerto de Montgomery. Tenía tantas fracturas que aún no se ha podido determinar la causa exacta de su muerte. Las tres sospechosas enfrentan cargos de asesinato y serán juzgadas como adultas, reporta MSN. Image zoom Lesley Luna Pantaleon | Credit: Montgomery Police Department SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Brown añadió que las tres adolescentes habían discutido con Lesley sobre un arma de fuego extraviada, y luego metieron a Lesley en su propio carro —un Chevrolet Trailblazer— y manejaron con ella hasta una zona boscosa, donde la golpearon. La detective testificó en corte que Lesley aún estaba moviéndose cuando la tiraron al arroyo y que intentó nadar antes de morir. Las tres chicas adolescentes entonces se fueron en el carro de su víctima a McDonald's a desayunar a las 6 a.m. y dejaron el carro de Lesley abandonado en una iglesia cercana. Que en paz descanse.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Tres adolescentes acusadas de golpear, apuñalar y tirar a otra chica de 17 años en un arroyo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.