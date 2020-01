Estudiante de 17 años fue encontrada muerta dentro del carro de un amigo que luego se suicidó La estudiante Mya Pena, de 17 años, fue encontrada muerta dentro del carro de su amigo Samuel Hoffman, quien se suicidó. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una estudiante de 17 años fue encontrada muerta dentro del carro de su amigo, quien luego se suicidó. La policía de Colorado sospecha que se trata de un caso de homicidio y suicidio. El 14 de enero, el cadáver de Mya Peña fue encontrado dentro del auto de su amigo Samuel Hoffman, de 18 años. Ambos habían sido amigos por varios años, según reportes. La policía sospecha que Hoffman mató a Peña mientras estaban en su auto en un estacionamiento cerca de Mile High Academy en Highlands Ranch, donde ella iba a la escuela. No se ha revelado aún la causa o el motivo de la muerte de la joven. La policía descubrió el cadáver de la estudiante desaparecida dentro del carro de Hoffman, quien estaba estacionado en la carretera Interstate 25. Cuando vio que los policías se acercaban al vehículo, Hoffman se mató de un disparo. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Todos los que conocimos a Mya la vamos a extrañar mucho”, expresó su mejor amiga Emily en una cuenta de GoFundMe creada para recaudar fondos para la familia de la joven, que jugaba soccer en el equipo de su escuela. El pasado jueves la familia realizó una vigilia en su honor. Las muertes de Pena y Hoffman siguen bajo investigación. Según informó el alguacil Tony Spurlock del condado de Douglas, Hoffman supuestamente tenía un historial de enfermedad mental. Advertisement

