Investigan el brutal asesinato de una modelo de fitness mexicana en su hogar en Tijuana La entrenadora y modelo de fitness mexicana Alondra Getsemani Villaseñor fue asesinada en su hogar en Tijuana. La joven fue apuñalada varias veces y le dieron un tiro en la cabeza. Los detalles del caso. Alondra Getsemani Villaseñor, una entrenadora y modelo de fitness mexicana fue asesinada en su hogar en Tijuana. Según reportes, la joven de 23 años recibió un disparo en la cabeza y fue apuñalada varias veces. La madre de Alondra encontró su cadáver el domingo en la noche después de ir a visitar a su hija tras preocuparse cuando ella no respondió varias de sus llamadas, reportó El Heraldo de México. Alondra ya llevaba al menos 24 horas muertas, determinaron las autoridades. La joven trabajaba como entrenadora en un gimnasio de Tijuana. La policía encontró en la escena un casquillo calibre 9 milímetros y dos pequeñas bolsas que aparentemente contenían marihuana, informó el diario. Según testigos, el presunto asesino huyó de la casa en un carro color rojo. Hasta ahora no hay detenidos, no se ha revelado un posible motivo para el crimen y el caso sigue bajo investigación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom En su perfil de Facebook la joven se identificaba como "soltera" y publicaba fotos de sus rutinas de ejercicio y su saludable estilo de vida. También compartía mensajes de motivación, celebrando la disciplina y tener una alta autoestima. Image zoom Facebook/Getsemani Muñoz Un reciente reportaje de Aquí y Ahora (Univision) enfatizó que el feminicidio "es un problema muy grave en toda América Latina", con cifras alarmantes. En México, para nombrar solo un ejemplo, mataron a más de 3,600 mujeres en el 2018, informó la presentadora Ilia Calderón. "Estos son los casos que se conocen, también hay miles de mujeres desaparecidas", dijo la periodista a People en Español. Que en paz descanses Alondra.

