Encuentran cadáver de joven madre embarazada en un bosque. Los detalles aquí El cadáver de Dianna Brice fue encontrado en una zona boscosa en Pennsylvania. La mujer de 21 años tenía un hijo y esperaba su segundo bebé. Los detalles de su asesinato. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La policía de Pennsylvania confirmó que encontró el cadáver de Dianna Brice, una madre de 21 años, que espera su segundo hijo, reporta PEOPLE. Brice tenía 14 semanas de embarazo. Los restos de la joven fueron encontrados el martes en la mañana en una zona boscosa cercana de Lindbergh Boulevard en Filadelfia. El cuerpo de la víctima fue encontrado cerca de donde la policía encontró el carro de su novio Justin Smith. El vehículo había sido incendiado. La policía sigue buscando a Smith, de 23 años, quien fue la última persona que fue vista con Brice antes de su muerte. La pareja fue vista por testigos lavando ropa el 30 de marzo en la lavandería K Laundry en Lansdowne, y se fueron del lugar sobre la 1 p.m. Dos horas después, el carro de Smith fue encontrado abandonado y ardiendo en llamas. Según la policía, el cadáver de Brice fue descubierto a una milla de distancia del carro. Los investigadores no han revelado cómo Dianna Brice fue asesinada, pero investigan su caso como un homicidio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dianna Brice Image zoom Dianna Brice | Credit: Upper Darby Township Police Según reporta WTXF-TV era madre de un niño de 4 años y esperaba otro varón. La madre de la víctima, Betty Cellini, habló con el canal WPVI-TV de Filadelfia, revelando que había hablado con su hija por teléfono el 30 de marzo. Justin Smith Image zoom Credit: Upper Darby Police/@UDPolice Cellini le contó al canal que su hija y Smith habían tenido una discusión. Smith le dijo a su exsuegra que Brice no quería "ni hablar con él", y Cellini le recordó que su hija estaba embarazada de su bebé. Cellini asegura que Smith dejó de contestar el teléfono sobre las 5 p.m. del 30 de marzo. Aún se desconoce su paradero y las autoridades lo están buscando.

