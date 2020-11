Close

Asesinan a un adolescente hispano y apuñalan a su hermano en Queens por esta razón Carlos Román, de 19 años, quería servir en la fuerza naval estadounidense. El joven hispano no pudo cumplir su sueño porque fue asesinado. Su hermano mayor, Justin Pérez fue apuñalado también en una taquería en Queens. Esto fue lo que ocasionó la tragedia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un adolescente hispano que se convertiría en oficial de la fuerza naval estadounidense fue asesinado en Queens. Carlos Román, de 19 años, no pudo cumplir su sueño de ser un 'marine'. El joven fue apuñalado hasta la muerte en una taquería. Su hermano mayor, Justin Pérez, de 24 años, también fue apuñalado y se encuentra en condición crítica en el hospital. El violento incidente ocurrió en Te Quiero Taco Shop en Rockaway Beach Boulevard en Queens, reportó New York Daily News. La familia de los jóvenes está destrozada. "Ellos no se merecían lo que les pasó", dijo su padrastro Alex Trivino al diario. "Ellos estaban visitando a mi hija mayor en Rockaway, ella quería comida y mis hijos la acompañaron a buscar tacos". Trivino, de 44 años, añadió que Carlos recién había terminado sus estudios en la escuela secundaria y pronto ingresaría en la fuerza naval. "Que pasara esto es algo muy trágico". Image zoom Credit: John Nacion/SOPA Images/LightRocket via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué ocasionó la tragedia? Una simple mirada. Los testigos revelaron que todo comenzó porque las víctimas supuestamente "miraron mal" a sus atacantes. "Pasó por una estupidez, se estaban mirando mal y un grupo fue a donde estaba el otro y los apuñaló", dijo un testigo que prefirió mantener su anonimato. Otro testigo reveló al diario que Román fue asesinado cuando se metió en la pelea para defender a su hermano mayor. Dos personas han sido arrestadas en conexión con el crimen. "Era un muchacho tan callado. Vivía aquí con su hermano, lo conozco hace dos años", dijo su vecina Liza Rampersad. "Nunca lo vi meterse en ningún problema". Pérez fue apuñalado en el brazo y el hombro y fue llevado al hospital Jamaica. Su hermano menor fue llevado al hospital Saint John's, donde falleció. Que en paz descanse.

