Asesinan y queman cuerpos de una madre y su hija en México Vecinos de una colonia en el Estado de México descubrieron con pavor lo ocurrido a dos a una mujer y su hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El sábado 12 de marzo de 2022, una mujer, nombre Irma, y su hija, Lili, fueron asesinadas tras recibir varios disparos y luego fueron quemadas. De acuerdo con los medios de comunicación locales, los hechos ocurrieron en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, donde unos hombres armados ingresaron al domicilio de las ahora occisas; acto seguido, comenzaron a disparar a la mujer de 47 años, a quien rociaron con gasolina para prenderle fuego. La hija, de 27 años, trató de huir, pero los agresores le dispararon ocasionándole la muerte; en su cuerpo también hay muestras de quemaduras. Los primeros reportes oficiales mencionan que la señora quedó tendida y con las piernas calcinadas dentro de su casa; mientras que joven quedó tirada en la banqueta. Las autoridades se enteraron de lo ocurrido porque los vecinos reportaron la presencia de detonaciones. Crime Scene Credit: Getty Images Las investigaciones indican que las víctimas fueron atacadas por dos sujetos en el interior dl inmueble; recibieron un total de 15 disparos por armas de .9 y .380 milímetros. A la madre solo lograron quemarle las extremidades inferiores. Por su parte, su hija dejó un rastro que sangre que se extendía desde la casa de homicidio hasta diversas cuadras hasta llegar a la calle de Duraznos, donde encontraron el cuerpo sin vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los restos fueron trasladados al servicio forense, donde después los reclamaron sus familiares. De momento, las averiguaciones sobre este delito continúan; sin embargo, ha trascendido que ninguno de los vecinos han querido aportar detalles sobre los presuntos victimarios por temor a represalias.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Asesinan y queman cuerpos de una madre y su hija en México

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.