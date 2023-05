Asesinan a tiros al influencer Kevin Kaletry de 26 años El también actor se encontraba en una rueda de prensa en México con sus compañeros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kevin Bryan Flores, conocido como Kevin Kaletry, de 26 años, fue asesinado el jueves por un individuo que entró al hotel del barrio de la Condesa, en Ciudad de México, donde participaba en una rueda de prensa con otros compañeros. El joven influencer formaba parte del equipo de la obra de teatro Las Perdidas, que se estaba presentando en ese mismo momento. De forma inesperada, y según cuentan los testigos, un sujeto entró y comenzó a disparar en repetidas ocasiones al también actor. Los impactos fueron de lleno en la cabeza, lo que produjo la pérdida de conocimiento y caída inmediata al suelo de la víctima. Kevin Kaletry Matan a disparos a Kevin Kaletry | Credit: IG/Kevin Kaletry Después de lo sucedido, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México llegaron al lugar de los hechos solo para confirmar que Kevin había fallecido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gracias a las cámaras de seguridad del lugar, se pudieron identificar a dos sospechosos que salieron rápidamente del lugar para subirse a una motocicleta de color verde y huir a toda prisa. Los agentes llegaron a identificarlos empezando así una persecución. La misma acabó con uno de ellos detenido, según informó la Secretaría poco después a través de un comunicado en Twitter. Por su parte, Wendy Guevara, una de las actrices de la obra, dio su testimonio a en sus historias de Instagram, confirmando el pánico sufrido por los allí presentes. "Estoy en shock... Estoy muy nerviosa, nunca había visto algo así", añadió, asegurando que el resto de los participantes están sanos y salvos.

