Asesinan a tiros a una madre en Florida mientras dormía junto a dos niños Las autoridades del condado de Pasco, FL, buscan al sospechoso de matar a Betsy Robles frente a dos niños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una joven madre de Florida imploró por su vida al asesino que finalmente le quitó la vida frente a dos niños pequeños, según People. De acuerdo al sheriff del condado de Pasco, Chris Nocco, un hombre vestido de negro y cubriendo su rostro con una máscara irrumpió en el departamento de Betsy Robles en New Port Richey la madrugada después del día de Halloween. El sospechoso le apuntó con una pistola y tras la súplica para que la dejara vivir, el hombre le disparó sin piedad en la cama en la que estaba durmiendo con los dos pequeños. "La víctima estaba en la cama con sus dos niños pequeños", informó Nocco durante una conferencia de prensa. "El sospechoso le apuntó directamente con la pistola, ella se sienta, [aparentemente le dice] 'no me dispares'". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Betsy Robles Betsy Robles | Credit: GoFundMe El asesino ignoró el ruego de la mujer y le disparó dos veces antes de darse a la fuga. "No se lo merecía", declaró Marie Hicks, amiga de la víctima, al canal local WFLA-TV. "Lo siento por su hijo, lo siento por ella. Trato de imaginar el miedo que sintió en ese momento. No puedo creer que alguien sea tan asqueroso y frío para dispararle a una mujer indefensa en una cama con sus dos hijos a su lado". La familia de la víctima creó una cuenta GoFundMe para recaudar fondos para los gastos funerales. "Era irremplazable para nosotros, pero también para su hijo de 3 años, que ahora se queda sin su mamá", escribió la familia en la cuenta.

