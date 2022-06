Asesinan a una joven mientras paseaba a un bebé en un carrito en pleno Manhattan Una joven de 20 años que paseaba a un bebé en un carrito por el Upper East Side de Manhattan, Nueva York, recibió un disparo en la cabeza de un agresor que la abordó en plena vía pública. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La policía de Nueva York busca al responsable de asesinar de un disparo a una joven mientras paseaba a un bebé de 3 meses en un carrito por un conocido barrio de Manhattan. La mujer fue abordada por un individuo vestido de negro y con la cabeza cubierta por una capucha que le disparó a quemarropa en la cabeza, reportó People. El miércoles por la noche, las autoridades respondieron a una llamada de emergencia que les indicó que una mujer había sido tiroteada en plena acera, entre la avenida Lexington y la calle 95. Al llegar al lugar de los hechos, la policía encontró a la joven de 20 años con un impacto de bala en la cabeza. Fue trasladada inmediatamente a un hospital cercano donde se certificó su muerte. Afortunadamente, el bebé salió ileso. Por el momento se desconoce si la joven era la madre del pequeño, pero de acuerdo al portavoz de la policía John Miller, podrían ser parientes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN NYPD Credit: Facebook/@NYPD Las autoridades piden la ayuda del público para dar con el paradero del sospechoso, que huyó del lugar del incidente. Ya han iniciado una investigación sobre lo sucedido. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, aseguró que se hará justicia. "Vamos a encontrar a esta persona culpable de este horrible crimen. Lo vamos a encontrar y vamos a hacer justicia. Necesitamos que el sistema de justicia se asegure de que esta persona reciba la justicia que estamos pidiendo", expresó durante una conferencia de prensa.

