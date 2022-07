Asesinan a joven afuera de escuela creada por la fundación de LeBron James El famoso baloncestista reaccionó a la triste noticia y envió un mensaje a la familia de la víctima. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que suponía ser un divertido juego entre adolescentes terminó en una inesperada tragedia para Ethan Liming y sus amigos. Los jóvenes paseaban por las calles de Akron, Ohio disparando una pistola de agua hacia los transeúntes como una divertida travesura, cuando fueron confrontados por un grupo de personas que empezaron una pelea física en el estacionamiento de la escuela I Promise School. En la riña sin sentido, Ethan fue abatido a golpes hasta su muerte, informó PEOPLE. De acuerdo a reportes, varios oficiales fueron enviados a la escuela establecida por la fundación del basquetbolista LeBron James, donde encontraron al joven de 17 años inconsciente. Luego de suministrarle los primeros auxilios sin lograr que reaccionara, Ethan fue declarado muerte en el lugar de los hechos, informó la policía del lugar a través de un comunicado. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de junio alrededor de las 11 de la noche, de acuerdo a las autoridades. La oficina del médico forense reportó que Ethan falleció de un golpe directo y terminante en su cabeza, y determinó la causa de muerte como un homicidio, según la cadena NBC News. "[Esto] es una absoluta pesadilla", declaró el padre del joven Bill Liming a la televisora Fox News. "Tenía un futuro brillante. Era amado. Y sus amigos han sido increíblemente compasivos hacia su hermanito…Estaba con un buen grupo de amigos que intentaban divertirse, intentaban ser adolescentes, y se cruzaron con gente que desearía jamás hubieran conocido en sus vidas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN LeBron James Premiere Of Warner Bros "Space Jam: A New Legacy" - Arrivals LeBron James | Credit: Photo by Albert L. Ortega/Getty Images El famoso basquetbolista reaccionó consternado ante la noticia, la mañana siguiente, luego de que se diera a conocer lo sucedido. "¡Nuestras condolencias para la familia que perdió a un ser querido! ¡Que el Cielo los cuide durante esta tragedia! ¡Oren por nuestra comunidad!", escribió el atleta de 37 años en su cuenta de Twitter. Las autoridades han arrestado a tres jóvenes en conexión con el incidente, que ahora enfrentan cargos por asesinato y asalto criminal, reportó ABC 5. Deshawn Stafford de 20 años, Tyler Stafford, 19 y Donovan Jones, de 21, se encuentran tras las rejas por la muerte de Ethan. Donovan, además, enfrenta cargos por afectar los servicios públicos. "La trágica muerte sin sentido de Ethan ha tocado a cada persona en nuestra comunidad. Estos arrestos no hubiesen sido posible sin la dedicación de nuestro Departamento de Policía de Akron y su colaboración con la oficina del Comando de Fugitivos Violentos del Norte de Ohio", declaró a la prensa el alcalde Dan Horrigan. "Han trabajado día y noche en este caso y les agradezco por su incansable esfuerzo. Mis pensamientos y oraciones continúan con toda la familia Liming en este momento". Ethan Liming death water guns pistolas de agua Credit: Akron Police Department Por su parte, el jefe de policía de la ciudad, Stephen Mylett, envió un contundente mensaje a la comunidad. "La violencia en este país debe cesar. Estamos perdiendo demasiadas vidas en actos sin sentido de violencia", dijo. A través de un comunicado en su cuenta de Twitter, la escuela aseguró que es un sitio seguro en el que los estudiantes pueden encontrar el apoyo que necesitan. "Nuestra comunidad significa todo para nosotros. Estamos devastados al saber del incidente sucedido anoche en el que se perdió una vida cerca de nuestra escuela. Estamos de luto con nuestra comunidad por otro acto sin sentido de violencia", escribió la institución en su página oficial. "Nuestro campus está seguro mientras hacemos todo lo que podemos para apoyar a nuestros estudiantes, familias y toda la comunidad de Akron". Por el momento se desconocen los detalles sobre los servicios fúnebres. Los sospechosos deberán enfrentar la justicia en los próximos días. Descanse en paz.

