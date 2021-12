¡Asesinan a Jacqueline Avant, íntima amiga de los Clinton, en su casa de Beverly Hills! Magic Johnson, Viola Davis y muchos otros famosos lloran consternados la muerte de la exmodelo Jacqueline Avant, famosa filántropa, esposa del músico Clarence Avant. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una terrible tragedia ha dejado en shock a los ciudadanos de la exclusiva área de Beverly Hills en la ciudad de Los Ángeles: el asesinato de uno de sus personajes más queridos a los 81 años y en la seguridad de su propio hogar. La víctima, Jacqueline Avant, esposa del famoso ejecutivo de la música Clarence Avant, era muy cercana a Bill y Hillary Clinton, quienes lloran hoy su muerte. Bill Clinton escribió en Twitter: "Jackie Avant era una mujer maravillosa, la mejor socia para Clarence y la mejor madre para Alex y Nicole", recordó. También recalcó que era "una querida amiga nuestra, de Hillary y mía, durante treinta años. Inspiraba admiración, respeto y cariño a todos aquellos que la conocían. Estamos destrozados. La extrañaremos profundamente". Los servicios de emergencia acudieron la pasada noche al domicilio de los Avant hacia las 2:23 de la madrugada del miércoles y encontraron a Jacqueline Avant herida de bala. Fue trasladada de inmediato a un hospital donde falleció. Aunque las autoridades todavía no se pronuncian al respecto, medios como Los Angeles Times, ABC y CBS dieron a conocer la noticia. The Times habló con una fuente anónima que afirma que el guardia de seguridad de la propiedad también resultó herido. Bill Clinton Clarence Avant esposa Jackie Avant Credit: Getty Images Larry Busacca/WireImage Clarence Avant esposa Jackie Avant Credit: Getty Images Paul Archuleta/FilmMagic Los sospechosos habían abandonado la escena del crimen cuando la policía llegó y aún no se ha realizado ningún arresto. Avant, quien fue modelo y ahora era famosa por sus labores filantrópicas, estaba casada con Clarence Avant, a quien se le conoce como el padrino de la música de color, un productor que ayudó a lanzar las carreras de personajes tan icónicos como Babyface, Michael Jackson y Bill Withers. Clarence Avant esposa Jackie Avant Credit: Getty Images Paras Griffin/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La hija de la pareja, Nicole Avant, está casada con Ted Sarandos, reveló The Hollywood Reporter, quien es el co-CEO de Netflix. El impacto de su muerte no tardó en alcanzar las redes: "Cookie y yo estamos completamente devastados ante la pérdida de una de nuestras amigas más queridas", escribió Magic Johnson en la misma red. "Un asesinato sin sentido la pasada noche durante un robo en su casa. Es el día más triste de nuestras vidas". Magic Johnson Clarence Avant Rossana Arquette afirmó que estaba en shock y la noticia era "horriblemente triste", mientras que Viola Davis escribía: "OMG! ¿A dónde hemos llegado? ¿En qué nos hemos convertido?", exclamó con el corazón desgarrado de dolor. DEP.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Asesinan a Jacqueline Avant, íntima amiga de los Clinton, en su casa de Beverly Hills!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.