Asesinan a tiros a integrante del grupo Máximo Impacto junto a su esposa y un cuñado El joven músico de 21 años estaba en un estacionamiento de una plaza comercial junto a sus familiares cuando desconocidos abrieron fuego. Aquí lo que sucedió. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El mundo del regional mexicano está de luto por el asesinato de uno de los miembros del grupo Máximo Impacto en Tecate, Baja California, México. El joven músico Gabino Ayala, quien era el acordeonista de la banda, se encontraba una plaza comercial cuando recibió varios disparos, informó Telemundo. La cadena informó que Ayala, de 21 años, estaba en compañía de su esposa Janetsy, de 20, y un cuñado cuando fueron acribillados por desconocidos con armas largas en un estacionamiento. Un tercer miembro de la familia de su esposa resultó herido de gravedad y trasladado a un hospital de la zona. Hasta el momento, se desconoce el motivo del crimen. La Fiscalía General de Baja California informó que se encuentra realizando investigaciones para esclarecer los hechos. “Descansa en paz Gabino Ayala Rodríguez. Un pequeño homenaje a nuestro acordeonista #GabinoAyala con mucho amor y cariño recuérdenlo por quien el fue en verdad”, escribieron los miembros del grupo Máximo Impacto en su cuenta de Facebook en la que compartieron un video de algunas de sus presentaciones musicales. De acuerdo con la información publicada en los medios de comunicación y emitida por las autoridades de Baja California, los hechos ocurrieron el pasado 22 de diciembre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La violenta muerte de Ayala estremeció a los fans del grupo Máximo Impacto. A través de las redes sociales lamentaron su trágico deceso y le dedicaron algunos emotivos mensajes dándole el último adiós y solidarizándose con el dolor de la familia. “Qué triste de verdad, se veía que tenia mucho talento y carisma, y si hay que orar por nuestros jóvenes porque el mundo esta muy lleno de maldad, que Dios les de mucha fortaleza a sus familiares tanto de el como de su esposa”; “me uno al dolor que embarga a su familia. Sin duda una enorme pena que le hayan arrebatado la vida. Un muchacho joven. Con un futuro muy prometedor. Y de repente le cortan las alas. Descanse en paz. Junto su joven esposa y familiares”, escribieron usuarios en Facebook.

