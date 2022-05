Asesinan a tiros a un fiscal en una playa colombiana, ante su esposa y en plena luna de miel El fiscal paraguayo Marcelo Pecci se encontraba de su luna de miel en la isla colombiana de Barú cuando fue asesinado por unos sicarios que llegaron en un bote a la playa en la que estaba descansando con su esposa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que se suponía que iba a ser una romántica luna de miel en el trópico terminó en tragedia para el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien había puesto en pausa su lucha contra el crimen organizado para disfrutar de unos días de descanso con su esposa, la periodista paraguaya Claudia Aguilera, con quien y quienes el pasado 30 de abril se. Los recién casados, que habían contraído matrimonio el pasado 30 de abril, se encontraban en una playa en la exclusiva isla colombiana de Barú, cerca de Cartagena de Indias, cuando fueron sorprendidos por unos sicarios. "Llegaron dos hombres en una lancha y se acercaron y le dispararon", contó la misma Aguilera, según la cadena de radio colombiana W Radio. También señaló que no contaban con escolta porque no temían por su seguridad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marcelo Pecci y Claudia Aguilera Marcelo Pecci y Claudia Aguilera | Credit: Claudia Aguilera/Instagram El asesinato se produjo poco después de que la periodista anunciara a través de sus redes sociales que estaba embarazada. "El mejor regalo de boda es… la vida acercándote al testimonio más lindo de amor", escribió en su cuenta de Instagram junto a una imagen presumiendo zapatos de bebé. Las autoridades colombianas han iniciado una investigación para identificar a los autores del crimen, en la que serán asistidas por una delegación de la policía paraguaya desplazada al lugar de los hechos, según la BBC. Los encargados de la investigación supuestamente también pidieron la ayuda Estados Unidos para intentar descifrar lo sucedido. Actualmente, por lo menos cinco de los mejores investigadores de homicidios colombianos trabajan en el caso, según la prensa del país. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, condenó a través de su cuenta de Twitter el asesinato del fiscal, de 45 años. "El cobarde asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia enluta a toda la Nación paraguaya", dijo. "Condenamos en los términos más energéticos este trágico hecho y redoblamos nuestro compromiso de lucha contra el crimen organizado. Nuestras sinceras condolencias a sus familiares". Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, informó a través de un comunicado que la embajadora en Colombia Sophia López Garelli, será la encargada de recaudar información y todos los detalles sobre lo sucedido, así auxiliar y proteger a la esposa de la víctima. El presidente colombiano Iván Duque, aparentemente contactó al mandatario paraguayo para ofrecer su ayuda. "A fin de contribuir con las investigaciones de este hecho y capturar a los responsables", informó la Cancillería. Un día antes del homicidio, la periodista compartió una imagen junto al fiscal disfrutando de la puesta del sol en la exclusiva isla. "El último atardecer en Barú, pero tendremos millones más juntos", escribió en su cuenta de Instagram la ahora viuda.

