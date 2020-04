Acribillan en México a hombre de Nueva York y a su novia: guardaban la cuarentena por COVID-19 Kalra Baca y su pareja, Karl Landers, fallecieron acribillados a bordo de su vehículo en un transitado boulevard de Ciudad Juárez. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Increíble pero cierto: a pesar de la emergencia que representa la pandemia de COVID-19 en el mundo, la violencia en México no cesa y este lunes cobró la vida de una pareja que murió acribillada en un céntrico boulevard de Ciudad Juárez. Las víctimas son Karla Baca, de 38 años, una profesora de educación física, y su pareja, Karl Landers, de 32, procedente de Baldwinsville, al norte de Nueva York. Ambos fallecieron a bordo de un Jeep negro con placas de dicho estado norteamericano y que aún aparecía con las luces parpadeando en un video publicado por la cadena KTSM-9, en El Paso, Texas. El dicho clip se observa cómo la Policía Municipal de Járez acordona el vehículo de la pareja que quedó parado en el entronque de Avenida A. López Mateos y Río Senegal. El auto presentaba por lo menos 20 disparos y la investigación sobre lo ocurrido aún continúa. Baca y Landers hicieron oficial su relación por medio de Facebook en marzo pasado y él se había mudado a dicha ciudad hace solo unas semanas, según indicó Dave LaBarge, un amigo de la víctima, al diario de Syracuse The Post-Standard. LaBarge indicó que la última vez que supo de Landers fue la semana pasada cuando se comunicó con su amigo por medio de Snapchat y éste le dijo que estaba tratando de aprender español y bromeando que ya no podía comer más churros. El día de su muerte, LaBarge intentó llamar a su amigo dos veces, pero él nunca contestó. Image zoom Karla Baca y Pat Landers Facebook Image zoom Facebook Baca era aspirante a modelo y era mamá. Image zoom Facebook: Karla Baca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adam Howe, otro amigo de Landers contó que éste conoció a Baca en un viaje a Texas hace varios meses y que le gustaba viajar a Las Vegas y otras partes del sur del país por su buen clima. "De manera desafortunada fue privada de la vida una persona del sexo femenino, es la propia Fiscalía de Género quien se ha hecho cargo de las primeras investigaciones, del protocolo inicial; hemos tenido contacto con ellos para coadyuvar en esta investigación", dijo por su parte Jorge Nava López, fiscal de Distrito Norte de Chihuahua, en declaraciones recogidas por la cadena UNO TV, en México. Según dicha fuente el auto donde murieron ambas personas era alquilado. Advertisement

