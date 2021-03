Close

Asesinan en Colorado a hispana que iba a testificar en un juicio Las autoridades investigan la muerte de Roxann Martínez, de 31 años, y piden la ayuda del público para dar con el asesino. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades de Colorado confirmaron la muerte a disparos de una mujer que iba a testificar en un caso de homicidio. Los investigadores señalaron que Roxann Martínez, de 31 años, fue asesinada la noche del jueves de la semana pasada y su cadáver abandonado en una intersección de la ciudad de Pueblo. La joven había aceptado testificar en el juicio a Donthe Lucas, de 28 años, quien está acusado de asesinar a Kelsie Schelling en el 2013 tras enterarse de que estaba embarazada. Schelling, de 21 años, fue vista por última vez el 4 de febrero del 2013 tras contar a sus familiares que viajaría a Pueblo para informar a Lucas -un destacado jugador de basquetbol del Northeastern Junior College– que el hijo que esperaba era suyo. Su auto fue encontrado en la ciudad unos 10 días después de haber sido reportada desaparecida. Su cuerpo aún no ha sido encontrado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Denver Police Department Por el momento, se desconoce el tipo de testimonio que Martínez aportaría durante el juicio, pero las autoridades descartan que su asesinato tenga que ver con su declaración. "Por el momento, no pensamos que su muerte esté conectada con ese caso", expresó el departamento de Policía de Denver a la cadena FOX. Las autoridades ofrecen una recompensa de $2,000 por información que lleve al arresto del responsable de la muerte de Martínez.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Asesinan en Colorado a hispana que iba a testificar en un juicio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.