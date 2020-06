Mujer embarazada y su hija de 3 años aparecen muertas en Baltimore. Aquí los detalles La policía ya tiene un sospechoso bajo arresto. "Ella y el padre de su nuevo bebé habían estado discutiendo", aseguró un familiar de las víctimas. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades arrestaron a un hombre de 24 años acusado de asesinar a su pareja, quien estaba embarazada de ocho meses, y a la hija de ella de 3 años en Baltimore, Maryland. Las víctimas fueron identificadas como Shiand Miller, de 23 años, y su pequeña Shaniya Gilmore. Sus cuerpos fueron encontrados con heridas de bala la tarde del viernes en el interior de un vehículo, según informó el diario Baltimore Sun. Image zoom GoFundMe El sospechoso bajo arresto es Devon Sample —quien ha sido señalado como el padre del bebé que esperaba Miller— y quien hoy enfrenta 16 cargos, entre ellos dos de asesinato en primer grado y uno por cometer un delito de violencia contra una mujer embarazada, según People. Image zoom BALTIMORE CITY POLICE “Esta es una situación trágica donde la familia y los amigos quedan sufriendo y llorando por la pérdida de sus seres queridos. Quiero elogiar el arduo trabajo de nuestros dedicados detectives de homicidios que rápidamente capturaron al sospechoso de este despreciable acto de violencia. Solo puedo rezar para que los familiares y amigos de las víctimas y nuestra ciudad puedan comenzar el proceso de sanar”, dijo sobre el caso el comisionado de la policía de esa ciudad, Michael Harrison, según la afiliada local de la cadena CBS. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La policía aún está investigando el caso y no ha revelado el motivo del crimen. Sin embargo, el bisabuelo de la niña dijo que Miller y Sample estaban teniendo problemas de pareja. "Ella y el padre de su nuevo bebé habían estado discutiendo", afirmó Milton Johnson, de acuerdo a la CBS. Miembros de la enlutecida familia han creado una página de GoFundMe para recaudar dinero para cubrir los gastos de los funerales. Sheree Reid, la madre de Miller, aseguró que su hija quería ser estilista. "Mi nieta Niya, muy juguetona, siempre [tenía] una sonrisa. He perdido a mi hija, mis nietos", reportó People.

Close Share options

Close View image Mujer embarazada y su hija de 3 años aparecen muertas en Baltimore. Aquí los detalles

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.