Asesinan a 2 hermanitos de 5 y 7 años con su papá en casa: "Quien hizo esto es un auténtico demonio" La policía encontró los tres cadáveres al llegar a su hogar... Aquí los detalles Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un hombre de 31 años, Andrew Hint, y sus dos pequeños, Benjamin y Sebastián Hintt, fueron asesinados en su hogar en lo que la policía describe como un presunto triple homicidio terriblemente macabro: "Quien sea que haya llevado a cabo este acto tan horrible, es un auténtico demonio", dijo el jefe de policía de Belvidere, Shane Woody. Ese mismo cuerpo de policía busca ahora un Jeep Grand Cherokee que pertenecía a una de las víctimas, el padre de los niños. Cuando llegaron al lugar de los hechos, los agentes de policía se encontraron con que el auto familiar había desaparecido de la casa. Durante la conferencia de policía, Shane Woody describió los asesinatos como un "sinsentido". También declaró que las víctimas murieron a balazos. Aunque no se encontró el arma que disparó los tiros, sí se recuperaron casquillos de bala de 9 milímetros en la escena del crimen. Además, reveló que acudieron al hogar de Andrew Hint por una llamada efectuada desde esa misma casa a las 9:45 pm del domingo y que fue realizada por la persona que se encontró con los tres cadáveres. Benjamin and Sebastian Hintt Credit: GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También pidieron que, si alguien divisa un Jeep Grand Cherokee Trackhawk, del año 2018, con matrícula CT92923 de Illinois, debe llamar de inmediato al teléfono de emergencias 911. La policía piensa que el o los delincuentes robaron el vehículo. Se desconoce el motivo por el que la familia fue asesinada. Si alguien tiene algún tipo de información en referencia a este caso, se ruega llamen al departamento de policía de Belvidere al 815-544-2135 o al Boone County Crime Stoppers al 815-547-7867. Se abrió una campaña en GoFundMe para aceptar donaciones que ayuden a cubrir el costo de los tres funerales. En ella describen a los dos hermanitos como niños dulces, adorables, llenos de vida, que siempre ponían una sonrisa en la cara de aquellos que llegaron a conocerles. Descansen en paz.

