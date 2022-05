Asesinan a balazos a dos mujeres periodistas en México Yesenia Mollinero Falconi y Sheila Johana García Olvera murieron tras un ataque en Veracruz, México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este lunes 9 de mayo de 2022, Yesenia Mollinero Falconi y su colega Sheila Johana García Olvera fueron atacadas con armas de fuego en Veracruz, México. A las 4 de la tarde, hora local, las periodistas, quienes trabajaban en el medio digital agencia Veraz, como directora y reportera, respectivamente, salían de una tienda ubicada en la colonia Cerro Alto, en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz, y cuando se disponían a subir a un automóvil, unos sujetos se acercaron y comenzaron a disparar contra ellas, para luego huir, según informaron testigos a los representantes de la prensa. Personas que se encontraban en el lugar llamaron al número de emergencia 911 para reportar lo ocurrido. Paramédicos de Protección Civil acudieron a la zona para darles la atención correspondiente; las trasladaron a un hospital cercano, donde fallecieron. Por su parte, Corporativos de Seguridad Pública pusieron en marcha un operativo en busca de localizar a los agresores; en tanto, se resguardó la zona. La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), acudió para realizar las primeras investigaciones; además, dio a conocer en sus redes sociales que "la trilogía investigadora, fiscales, peritos y policías ministeriales, llevan a cabo las diligencias que permitan establecer las causas y dar con el o los responsables del mismo". Policia Municipal - Mexico Extends Restrictions as Number of Coronavirus Cases Grow Rapidly Credit: Leonardo Montecillo/Agencia Press South/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) aseguró que ya se activaron los protocolos necesarios para investigar estos asesinatos. "Desde la CEAPP condenamos este ataque al gremio periodístico de Veracruz, al cual damos seguimiento puntual y por el que se inició una carpeta de investigación. Al respecto, solicitamos a la autoridad ministerial que la actividad periodística de ambas comunicadoras sea la principal línea de investigación del cobarde crimen", mencionó en un comunicado. Yesenia Mollinero Falconi y su colega Sheila Johana García Olvera Credit: CarlitoS_lim Twitter Con estos homicidios, se suman once asesinatos a periodistas en México, en lo que va del año, según informa la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

