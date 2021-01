Close

Asesinan a joven de Colorado por defender a una mesera que exigía el pago de una cuenta El joven Rudy Arguello-Ríos, de 18 años, intentaba calmar una riña cuando aparentemente Jacqueline de Paz le disparó en un restaurante de Aurora. "Rudy era una alma joven y amada", aseguró su hermano. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer que aparentemente se rehusó a pagar su cuenta en un restaurante de Aurora, CO, ha sido acusada de asesinato por la muerte de uno de los clientes que trató de mediar en la disputa. Jacqueline de Paz, de 28 años, enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por la muerte del joven Rudy Arguello-Ríos, de 18 años, a quien aparentemente le disparó durante un altercado en el restaurante Mariscos El Rey 2 el pasado 23 de diciembre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a la policía, informó People, De Paz y siete de sus amistades se negaron a pagar por el consumo de su comida, alegando que la ventilación del lugar y una puerta que permaneció abierta durante su visita había enfriado sus platos. La mesera que los atendía exigió el pago y amenazó con llamar a la policía si se retiraban del lugar sin pagar. La disputa se trasladó del restaurante al estacionamiento, donde la mesera empezó a fotografiar las placas de los autos de los clientes que se negaban a pagar. Ahí la riña se volvió física y los clientes de otra mesa, entre los que estaba la víctima, acudieron en ayuda de la mesera, siempre según People. Image zoom Credit: Aurora Police De acuerdo a las declaraciones oficiales, por lo menos uno de los acompañantes de De Paz golpeó a Arguello-Ríos varias veces, hasta dejarlo caído en el pavimento. Mientras eso sucedía, la arrestada sacó una pistola y la apuntó a una de las personas en el estacionamiento, explicó un testigo. Fue ahí donde Arguello-Ríos se levantó del piso y corrió hacia ella en un intento por quitarle el arma. Seguidamente se escuchó el disparo que acabó con la vida del joven, se afirma en los documentos. Uno de los testigos aseguró a los investigadores que el joven no portaba ninguna arma y que ni siquiera cruzó palabra con De Paz , a quien acusan de disparar la pistola sin ninguna provocación, según su declaración. El joven fue llevado al interior del restaurante por uno de sus familiares, donde se desplomó. Momentos después fue trasladado al Centro Médico de Aurora, donde falleció a causa de sus heridas. Image zoom Credit: GoFundMe De acuerdo a las declaraciones, De Paz y sus acompañantes se retiraron del lugar en autos diferentes. La sospechosa fue arrestada el Día de Navidad y tendrá que presentarse ante el juez en una audiencia preliminar el próximo 28 de enero. Se le imputan al menos tres cargos, entre ellos el de asesinato en segundo grado. Por el momento, permanece en la cárcel con una fianza de $1 millón. El hermano de la víctima, César Ríos, abrió una cuenta GoFundMe para sufragar los servicios funerales. “Como todos ustedes saben, Rudy era una alma joven y amada, falleció demasiado joven y ahora nos cuida a todos”, escribió.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Asesinan a joven de Colorado por defender a una mesera que exigía el pago de una cuenta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.