Brutal masacre de una familia en una casa en Indianápolis Entre los fallecidos se encuentra una joven embarazada: “El bebé debía nacer el próximo mes”. Las autoridades ya tienen un sospechoso arrestado. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cinco integrantes de una familia, incluida una adolescente en avanzado estado de gestación, fueron asesinadas a tiros la madrugada dentro de una casa de Indianápolis, la por masacre registrada en esa ciudad en una década. Según informó la policía en una rueda de prensa el domingo, recibieron una llamada el domingo alrededor de las 4:00 a.m., hora local, en la que se reportó un tiroteo en la cuadra 3500 de la calle Adams, al noroeste de la ciudad. Image zoom Credit: YouTube/WRTV Indianapolis Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron un joven herido de bala en la calle. Dentro de la casa encontraron a las cinco víctimas mortales: Kezzie Childs, de 42 años; Raymond Childs, de 42 años; Elijah Childs, de 18 años; Rita Childs, de 13 años y Kiara Hawkins de 19 años y quien estaba embarazada, reveló el canal Fox 59. Hawkins fue transportada a un hospital donde fracasaron los intentos de revivirla y salvar al bebé, informó People. La policía dijo durante la conferencia de prensa que el menor herido fue trasladado a un hospital infantil, donde se espera que se recupere. "Lo que sucedió esta mañana fue un asesinato en masa, una elección de un individuo o individuos para sembrar, y no uso estas palabras a la ligera, el terror a nuestra comunidad", dijo el alcalde de Indianápolis, Joe Hogsett, según WTHR. "Hoy, Indianápolis ha perdido mucho, incluida una vida por nacer. Se hará justicia". Lo sucedido dejó sin palabras a los vecinos. "Eliminar a toda una familia así... simplemente no lo entiendo", dijo Vicki Pinkston quien explicó que había dejado regalos para la futura madre y su bebé. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Les acababa de dar algunas cosas de mi bisnieto cuando nació y que ya ha crecido. El bebé debía nacer el próximo mes", dijo al canal WTHR. Usa Today reportó que el departamento de policía metropolitana de Indianápolis tiene bajo arresto a un joven sospechoso. Su nombre y foto no han sido divulgadas debido a que no es un adulto. Los investigadores creen que no haya otros sospechosos involucrados en los hechos. "Ayer prometimos justicia rápida por este acto atroz. Hoy cumplimos esa promesa" dijo el jefe de la policía, Randal Taylor, en un comunicado. "Si bien identificar al supuesto autor del asesinato en masa de ayer de nuestros vecindarios no devuelve las vidas perdidas sin sentido, con suerte, nos acercará un paso más a sanación como comunidad". Cualquier persona que tenga información sobre este incidente debe llamar a la Oficina de Homicidios de IMPD al 317-327-3475 o Crime Stoppers of Central Indiana al 317-262-8477 o (TIPS).

