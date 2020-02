Asesinato de conocida terapeuta y sexual y exnovia de Drew Carey estremece a Hollywood La muerte de Amie Harwick, una reconocida terapeuta sexual y y exprometida del comediante Drew Carey, ha sacudido a Hollywood ¿la mató su novio? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La impactante muerte de Amie Harwick está haciendo olas en Hollywood. La bella tepareuta sexual y de familias, de 38 años, fue encontrada falleció luego caer desde un balcón en su residencia de Hollywood Hills y ahora la policía de Los Ángeles ha detenido a su exnovio bajo sospechas de que él la asesinó. Los hechos ocurrieron este sábado 17 de febrero en la vivienda de la víctima ubicada en el bloque 2000 de Mound Street. Hacia la 1:15 p.m. elementos de la LAPD respondieron a un alarmante llamado “de una mujer gritando”, según se reveló por medio de un comuicado obtenido por People. Tirada sobre el pavimento y debajo de su balcón ubicado en el tercer piso encontraron a la mujer que hasta el 2018 fuera prometida en matrimonio del comediante y conductor de radio y televisión Drew Carey. “Sufrió heridas consistentes con las de una caída”, señalaba el documento. Harwick fue trasladada de inmediato a hospital local donde falleció de sus heridas, según determinaron médicos forenses. Sin embargo investigaciones policiales descubrieron que en la vivienda de la mujer ocurrió había señales de que alguien había forzado su entrada. “Al peinarse la zona se encontró evidencia de que un intruso entró en la propiedad y abandonó la escena luego del asesinato”, se dijo en dicho comunicado. La autopsia concluyó este martes y se determinó que Harwick falleció por trauma craneal y del torso. Adicionalmente, un portavoz de la LAPD reveló a People que el cuerpo de la mujer presentaba “evidencia de estrangulación manual”. El caso fue clasificado oficialmente como un homicidio. Este mismo martes la policía detuvo a Gareth Pursehouse, de 41 años y exnovio de la víctima, como sospechoso en el caso. Increíblemente, hacia el medio día el sujeto había salido libre bajo fianza -fijada en $2 millones-. Sin embargo, este miércoles fue apresado nuevamente, esta vez sin derecho a fianza y bajo un cargo de asesinato y uno de robo de una residencia en primer grado. Drew Carey colgó en sus redes un video en homenaje a su exnovia: Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amigas de la víctima aseguran que el sospechoso la acosaba y que Harwick había pedido una segunda orden de restricción luego de que la primera solicitada en contra de Pursehouse había expirado hace dos semanas. “Él era un acosador. Cuando ellos terminaron él no lo tomó muy bien”, aseguró Rudy Torres, amiga de la víctima, a KABC-7, una filial de la cadena ABC en Los Ángeles. “Él hacía y decía cosas estúpidas. Le decías ‘Oye hey, ya déjalo ser, déjala en paz’, pero él no lo hacía”. En redes, Carey invitó al público a firmar una petición que circula en línea bajo el título “Justice 4 Amie”, que busca cambiar y actualizar las leyes sobre violencia doméstica. “Por favor, fírmen la petición si pueden. Gracias y que Dios los bendiga”. Advertisement

