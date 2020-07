Asesinan en Sinaloa al sobrino del Chapo Guzmán Las autoridades mexicanas encontraron el cuerpo acribillado a balazos de Enrique Guzmán Rocha dentro de un vehículo abandonado en un camino de tierra en Culiacán, Sinaloa. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un sobrino del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán fue encontrado la madrugada del miércoles sin vida dentro de un automóvil en un camino de Culiacán, Sinaloa, informaron las autoridades mexicanas. De acuerdo a medios mexicanos, las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de un vehículo Toyota Corolla abandonado a las afueras de la capital sinaloense en el que se encontraba el cuerpo de un hombre sin vida, que fue posteriormente identificado como Enrique Guzmán Rocha. Al llegar al lugar de los hechos, agentes confirmaron que había muerto a causa de varios impactos de bala en diversas partes del cuerpo. Varios de sus familiares acudieron al llamado de las autoridades para identificar el cuerpo. Image zoom En julio del año pasado, Guzmán Rocha sobrevivió a un atentado cuando fue perseguido por sicarios mientras se encontraba conduciendo en un auto con su presunta novia. En el ataque, la joven perdió la vida y el sobrino del Chapo sufrió varias heridas de bala. Image zoom Mezcalent.com Según la prensa de la localidad, el asesinado era hermano de Juan el Juanón Guzmán Rocha, quien tenía pendiente una orden de extradición a Estados Unidos por tráfico de drogas emitida por una corte de Chicago. Juanón, a quien las autoridades consideraban como uno de los proveedores del Chapo, fue secuestrado, torturado y asesinado en Sinaloa por un grupo armado en diciembre de 2011. El Chapo se encuentra cumpliendo una condena de cadena perpetua en Estados Unidos tras ser declarado culpable en febrero del año pasado de una larga lista de cargos relacionados con el narcotráfico en un juicio en el tribunal federal de Brooklyn, Nueva York.

