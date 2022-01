Asesinan a puertorriqueña de 19 años durante un asalto: el ladrón se llevó $100 dólares El asesinato de la joven Kristal Bayron-Nieves ocurrió en un Burger King del Spanish Harlem, en Manhattan. La policía está ofreciendo una recompensa para encontrar al culpable. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kristal Bayron Nieves Kristal Bayron Nieves | Credit: GoFundMe La familia de Kristal Bayron-Nieves está buscando justicia para la jovencita puertorriqueña de 19 años que fue asesinada vilmente durante un asalto a un restaurante de la cadena Burger King en una céntrica calle del Spanish Harlem de Manhattan. De acuerdo a la Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), los hechos ocurrieron el 9 de enero pasado hacia las 12:47 a.m. en el número 154 de la calle East 116, cerca de la avenida Lexington, al norte de la isla. Testigos contaron que un sujeto vestido de negro que usaba un pasamontañas se adentró en el restaurante golpeando primero a un cliente con su pistola y luego dirigiéndose hacia la caja donde le exigió a dinero a la víctima, quien trabajaba ahí como cajera. La joven le entregó efectivo de la caja registradora que sumaba la cantidad de $100 dólares, según informa el diario local New York Post. Luego, el asesino se dio la vuelta para marcharse pero de pronto regresó para darle un tiro a quemarropa a la adolescente quien fue herida en el torso. Kristal fue trasladada al Hospital Metropolitano donde se pronunció su fallecimiento. En el asalto también resultó herida la gerente del local al ser golpeada en el rostro. Trágicamente y de acuerdo a dicha publicación, la jovencita había comenzado a trabajar por las noches en dicho restaurante hace muy poco tiempo y estaba "tan asustada" que había pedido un cambio de turno antes de su fallecimiento. "Ella tenía solo 19 [años] y había más de 50 personas sin hogar durmiendo al frente de la tienda", lamentó Kristie Nieves, la apesadumbrada madre de la víctima, de 36 años, a dicha publicación para explicar que ella convenció a su hija de continuar trabajando para salir adelante. Cosa que ahora lamenta. Crime Stoppers y la NYPD liberaron este video mostrando el dramático momento en que la joven es atacada. Se está ofreciendo una recompensa de $3,500 dólares por la captura del presunto asesino: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esa familia está trumatizada y voy a buscarlos para brindarles todo el apoyo que sea necesario", exclamó por su parte, Eric Adams, el nuevo alcalde de la Ciudad del Nueva York, al visitar el lugar del crimen. "Esto no solo es profesional, es personal". Si tiene información que pueda ayudar a resolver este crimen, puede llamar de manera anónima al 800-577-TIPS.

