Asesinan a periodista en México Una muerte más de un periodista ocurrió el México. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 23 de mayo de 2023, fue asesinado en Puebla, México, Marco Aurelio Hernández. El periodista de 69 años salió de su domicilio y mientras viajaba en su automóvil fue perseguido por sujetos armados, alrededor de las 13:30 horas (tiempo local), dichas personas comenzaron a atacarlo con armas de fuego. Los servicios médicos llegaron al lugar para prestarle ayuda al herido, quien ya había muerto, según informaron diversos medios de comunicación locales. La organización Artículo 19 informó en redes sociales que está documentando el asesinato de Ramírez Hernández. También fueron a conocer que el ahora occiso "fue periodista por casi tres décadas; trabajó en varios medios, entre ellos Periódico Central y en 2018 laboró en la Alcaldía de Tehuacán y recientemente ejerció como abogado, y colaborando con algunos medios". Además, exigió a la Fiscalía de Puebla que investigue el asesinato mediante el Protocolo Homologado contra delitos a la libertad de expresión y pidió que se proteja a familiares y colegas del periodista. "Se ha tomado conocimiento del hecho en el que fue privado de la vida Marco Aurelio R, en Tehuacán, y se ha iniciado la investigación del mismo", informó la fiscalía del estado de Puebla a los medios de comunicación. Por su parte, el Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) informó que también está reuniendo información sobre los hechos que ocasionaron la muerte de quien fuera corresponsal del medio local Central Puebla. Policia Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe destacar que el homicidio de Marco Aurelio Hernández se convierte en el tercer asesinato de periodistas en lo que va de este año. De hecho, el pasado 11 se mayo, también fue baleado, en Guerrero, México, el periodista Gerardo Torres Rentería, quien también falleció. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), en 2022, México se convirtió en el "país en paz" más peligroso para la prensa, debido a que asesinaron a 13 periodistas; lo cual, representa el 20 por ciento de este tipo de casos en el mundo. "[La fiscalía] debe descartar si el homicidio está relacionado con su actividad como funcionario municipal o por su ejercicio periodístico.Reporteros sin Fronteras pide una investigación rápida y transparente del crimen", mencionó esta organización en un comunicado. Artículo 19 menciona que del año 2000 a la fecha se ha contabilizado el asesinato de 157 periodistas por desempeñar su labor, de estos, 37 han ocurrido durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Asesinan a periodista en México

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.