Asesinan a Kike Cosplay famoso cosplayer mexicano El influencer Kike Cosplay fue encontrado muerto; tenía 25 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 13 junio de 2022, se dio a conocer que Juan Enrique Verduzco Bojórquez, mejor conocido como Kike Cosplay, había sido encontrado muerto al interior de un departamento ubicado en Baja California, México. De acuerdo con diversos medios de comunicación locales, los hechos ocurrieron en un inmueble de la colonia Loma Bonita, delegación San Antonio de los Buenos en la ciudad de Tijuana; el cuerpo del reconocido cosplayer mexicano tenía una herida de bala en el abdomen. El reporte de los vecinos sobre un ataque armado alertó a las autoridades; las cuales arribaron al lugar encontrando al joven de 25 años sin vida, según reportaron los paramédicos que acudieron a prestarle ayuda. De hecho, un día antes de su fallecimiento participó como juez de un concurso en un concurso de cosplay, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Tijuana. La Fiscalía General del Estado (FGE) comentó que la tragedia "ocurrió después de que Kike y su amigo fueron a dejar a una amiga a su domicilio". El otro muchacho se encuentra grave en un hospital de dicha ciudad, también por heridas con arma de fuego. Verduzco Bojórquez era un cosplayer, youtuber y TikTok que estudiaba en el Instituto de Tecnología de Tijuana. Fue reconocido por su habilidad y dedicación para disfrazarse de los personajes de animé, actividad conocida como cosplay. Su fama le había sumado más de 150 mil seguidores en sus diferentes redes sociales, donde realizaba tutoriales para disfrazarse de los diversos personajes. Además, era invitado frecuente a eventos relacionados con el animé. Kike Cosplay Kike Cosplay | Credit: Instagram/Kike Cosplay SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La inseguridad del país nos privó de tu calidez, brillo y amor que siempre nos compartías. Siempre estarás en nuestros corazones, mi querido Kike Cosplay. Ahora eres una estrella más en nuestro cielo"; "Tu partida me deja un vacío en el corazón; siempre fuiste tan lindo y con buenos sentimientos, vuela alto Kike Cosplay"; "De verdad me duele que ya no estés Kike Cosplay"; "Descansa en paz Kike. Mi más sentido pésame para toda su familia y amigos", y "Te conocí muy poquito tiempo y sin embargo hubo ocasiones en el que tu eras el único que me apoyaba y nunca pediste nada a cambio, como siempre tu lo dabas todo", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas, quienes también están exigiendo justicia. De momento, las autoridades están llevando a cabo las investigaciones pertinentes sobre lo que se menciona como el presunto asesinato de Kike Cosplay.

