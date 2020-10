Close

Asesinan a joven de 16 años en Texas tras una riña en Instagram Una adolescente de 16 años es asesinada en Houston, Texas, tras sostener una prolongada pelea en las redes sociales. La policía busca al sospechoso. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La policía de Houston confirmó la muerte de una adolescente que fue baleada supuestamente en relación a una larga riña en las redes sociales. Agentes que respondieron a la denuncia de un tiroteo encontraron a una joven de 16 años muerta y a dos adultos heridos de gravedad, de acuerdo a People. Los heridos fueron trasladados al hospital y se espera que sobrevivan. “Parece tratarse de una prolongada riña en las redes sociales entre las tres víctimas que llegaron hasta esta localidad para atacar a la gente”, comentó el comandante de policía David Angelo al canal local ABC 13. La fallecida fue identificada como Mareja Pratt, según el canal. Su familia asegura que otra joven estuvo molestándola en Instagram. “La molestaban en su Instagram, enviándole fotos acusándola de ser una prostituta”, comentó la prima de la víctima, Kira Walton, a la cadena. “Se metían con ella hasta el punto de que mi prima lloraba por ello… siento como si me hubiesen arrancado el alma. Esto es muy duro para mi familia. Demasiado duro”. Image zoom Credit: Facebook El hermano de la fallecida creó una cuenta en GoFundMe para sufragar el funeral. “Mi hermanita solo tenía 16 años, ¡tenía tanta vida!”, escribió el joven en la cuenta. “Estaba [dedicada] a sus libros y enfocada en la escuela… todos la amaban y siempre tenía una sonrisa en el rostro y [nos hacía] a todos felices”. De acuerdo a las autoridades, los heridos son Dekambrie Pratt, de 20 años; y Anthony Thornabar, de 32. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Facebook A través de un comunicado que hicieron llegar a People, la policía aseguró que testigos identificaron al sospechoso como un “hombre negro” que viajaba en un Chrysler 200 rojo y quien disparó varias veces a las víctimas. “El sospechoso, junto a tres mujeres, se montaron en el vehículo y huyeron de la escena del crimen”, afirma el comunicado.

