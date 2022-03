Asesinan a hombre en un gimnasio mexicano Un hombre fue atacado al interior de un centro de entrenamiento en México ¿qué sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En pasado 26 de marzo de 2022, en Toluca, Estado de México, un hombre al interior de un gimnasio llamado Sport Team. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, que dieron a conocer los medios de comunicación locales, este hecho ocurrió a las 10:00 horas, tiempo local, en el establecimiento que se localiza al interior de una plaza comercial que lleva por nombre Tower Square, cuyo domicilio es avenida Comonfort, casi esquina con Plan de Ayutla, en la colonia Providencia, Metepec; al cual, ingresaron dos hombres armados y se dirigieron al ahora occiso, quien, según se menciona, era el dueño del establecimiento, y comenzaron a dispararle. Luego del ataque, los responsables huyeron en un vehículo; la víctima falleció a causa de las heridas. Personas cercanas al lugar se comunicaron con la policía local para pedir auxilio. Poco después de lo ocurrido y tras los reportes, elementos de seguridad municipal y estatal llegaron al inmueble y procedieron a acordonar la zona. Por su parte, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México iniciaron las primeras investigaciones y, momentos después, trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense para llevar a cabo la necropsia de ley. Además, ya fue abierta una carpeta de investigación. Policía de Las Vegas Policía de Las Vegas | Credit: Gabe Ginsberg/Getty Images for Experience Strategy Associates SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento, se desconoce el móvil del homicidio y tampoco hay personas detenidas; sin embargo, las autoridades continúan con las averiguaciones y analizan las cámaras de seguridad; además, recaban testimonios de diversos testigos con el fin de dar con los responsables; se ha reportado que el hombre fallecido tenia 54 años, de quien se desconoce su identidad.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Asesinan a hombre en un gimnasio mexicano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.