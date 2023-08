Asesinan a Fernando Villavicencio, candidato de oposición a la presidencia de Ecuador A pocos días de que se lleven a cabo elecciones presidenciales en Ecuador, asesinan al candidato Fernando Villavicencio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fernando Villavicencio Credit: Ernesto Benavides/AFP via Getty Images Este miércoles 9 de agosto de 2023, fue asesinado a balazos Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador por la coalición Movimiento Construye. Los hechos ocurrieron a las 6:20 pm (tiempo local), luego de que el político concluyera un mitin en el Colegio Anderson, ubicado en Quito, la capital del país; este político recibió tres impactos en la cabeza, según ha informado la prensa. En un video, que ha sido retomado por diversos medios de comunicación, se aprecia a Villavicencio, rodeado de varios policías y una multitud de personas, caminando hacia el vehículo donde se trasladaba; cuando ingresó al asiento trasero del mencionado auto, se escuchan varios disparos. Ante ello, un policía cerró la puerta del transporte, mientras personas en el lugar buscan protegerse de las balas, incluyendo su equipo de seguridad. Fue un familiar cercano al también periodista, el encargado de dar a conocer el deceso. "Recibí la noticia de que sobrino acaba de fallecer aquí en la Clínica de la Mujer", mencionó Galo Valencia, tío de Villavicencio, visiblemente alterado, a los medios de comunicación locales. "Estuvimos a pocos metros aquí, en las instalaciones del Colegio Anderson, y saliendo recibimos una ráfaga de 40 disparos", Galo Valencia, tío de Fernando Villavicencio "Estuvimos a pocos metros aquí, en las instalaciones del Colegio Anderson, y saliendo recibimos una ráfaga de 40 disparos. Saliendo Fernando, indudablemente", agregó. "Fernando, desafortunadamente, recibió disparos, al parecer, en la cabeza, nos acaba de confirmar el equipo que ha fallecido. Es un dolor indescriptible para la familia". El pariente también confirmó, como ha trascendido, que hubo otros heridos que están siendo atendidos en diversos hospitales. Fernando Villavicencio Credit: Rodrigo Buendía/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El presidente actual de esta nación, Guillermo Lasso, se pronunció ante este hecho y aseguró que se tomarán medidas para encontrar y castigar a los culpables. "Indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas. Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune", mencionó en su cuenta de Twitter. "El Gabinete de Seguridad se reunirá en pocos minutos en Carondelet. He pedido a la presidenta del CNE, Diana Atamaint; a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar; al Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela; y a las demás autoridades, de Estado que asistan de manera urgente a esta reunión para tratar este hecho que ha consternado al país", continuó. "El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley". El fallecido candidato nació en el cantón Alausí, en un área rural de Ecuador; a los 13 años, junto a su familia se mudó a Quito. A los 17 años, formó parte del programa de radio Tarquines; posteriormente estudió periodismo en la Universidad Central de Ecuador, luego de pausar sus estudios por tres años, concluyó la carrera en el centro superior Cooperativa de Colombia. En 1995, abandonó el periodismo para iniciar una carrera política. De mayo de 2021 a mayo de 2023 ejerció como diputado de la Asamblea Nacional del Ecuador. Era uno de los representantes de la Alianza Honestidad, una coalición política del Movimiento Concertación y el Partido Socialista Ecuatoriano. Una de sus principales intereses era la lucha contra la corrupción en el mercado energético. Como legislador, fue presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, donde presentó 24 informes denunciando irregularidades de empresas, particularmente hidroeléctricas y petroleras que tenían contratos con el Estado. "Aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo", Fernando Villavicencio Fernando Villavicencio emprendió, además, una campaña contra las autoridades por la falta de acciones para combatir el crimen organizado, decía que; de llegar a la presidencia, haría una depuración de la fuerza pública. De hecho, este 9 de agosto, mencionó que "la Policía sabe dónde están las guaridas de los delincuentes, de los narcotraficantes, de la minería ilegal, de los delincuentes de cuello blanco". Y denunció públicamente haber sido víctima de amenazas, pero se mantuvo en su posición de lucha contra la delincuencia. "Si yo sigo mencionando el nombre de Fito y mencionando a los Choneros me van a quebrar", advirtió al medio ecuatoriano Ecuavisa. "Aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo". Este asesinato se da a solo once días de la primera vuelta de las elecciones en Ecuador.

