Asesinan a tiros a candidata en México, ¡Vengan para convivir un momento! exclamó antes de ser ejecutada Alma Rosa Barragán, candidata a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, falleció solo minutos después de haber publicado un video invitando al público a conocerla. Por Mayra Mangal México se ha sacudido con el segundo asesinato en menos de 10 días de un candidato político con la ejecución a sangre fría de Alma Rosa Barragán, candidata del Movimiento Ciudadano (MC, por sus siglas) ocurrida en Moroleón, Guanajuato, al centro del país. "Me informan que hace unos momentos nuestra candidata a la alcaldía de Moroleón, fue asesinada y dos personas más resultaron heridas", informó por medio de un tuit Carlos Castaneda, Coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano. Tan solo minutos antes de fallecer, Barragán, de 61 años, había colgado un video Facebook donde alegre y efusiva y con música de fondo y una multitud invitaba al público al participar en el mitin político donde sería ejecutada posteriormente ante la mirada de atónitos testigos. "Estoy aquí en La Manguita con la [calle] Pedro Guzmán. Si gustan acompañarme vengan para que escuchen mis propuestas, vengan para convivir un momento. Juntos lo hacemos mejor . ¡Muchas gracias, aquí los espero!", exclamó en su mensaje debidamente protegida por un tapabocas. El video surgió en redes aproximadamente a las 17:05 p.m. hora local: Alma Barragán Alma Barragán | Credit: Facebook/Alma Barragán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo al sitio de Proceso.com el ataque ocurrió en la calle Pedro Guzmán esquina con Circuito Moroleón. Otras fuentes informaron que una caravana de "2 camionetas, 4 motocicletas" con "civiles armados" con armas largas habrían realizado la ejecución en la que también resultaron heridas dos personas más, incluyendo una niña. La fiscalía del estado indicó por redes que el fiscal general asignó ya "una célula de Agencia de Investigación Criminal (AIC) para coadyuvar con la Unidad Especial de Homicidios en la investigación, esclarecimiento y detención de inculpados". Por su parte integrantes de su partido claman justicia para la víctima. Este es el segundo asesinato en menos de 10 días de un candidato político en México. El pasado 14 de mayo Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme, Sonora, murió al ser emboscado.

