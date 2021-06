Matan a la cajera en un supermercado en Georgia; discutió con un cliente por su mascarilla Victor Lee Tucker, Jr, de 30 años, "discutió con la cajera por su mascarilla". Enojado, abandonó el almacén ubicado en Decatur, GA. Lo que hizo después es escalofriante. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La discusión entre un sujeto y la cajera de un almacén ubicado en Decatur, Georgia, ha terminado en un baño de sangre y provocado la muerte de la empleada luego de esta riñera con el presunto asesino por su mascarilla para prevenir el contagio de COVID-19. Los hechos ocurrieron este lunes alrededor de la 1:10 p.m., hora local, dentro del almacén Big Bear cuando el sujeto, posteriormente identificado como Victor Lee Trucker Jr., estaba contando sus artículos para pagar. De pronto el hombre "discutió con la cajera por su mascarilla", según revela un reporte del Buró de Investigaciones del estado. Lo peor vino después. Tucker "abandonó la tienda sin realizar sus compras, pero inmediatamente regresó dentro", se dijo en el reporte. "Caminó directamente de vuelta hacia la cajera -cuya identidad no ha sido revelada-, sacó una pistola y le disparó". Luego, el sospechoso supuestamente comenzó a dispararle a un ayudante de alguacil quien que se encontraba en el local en esos momentos y quien "intentó intervenir". Las autoridades arrestaron al sujeto cuando supuestamente trataba "de salir arrastrándose por la puerta principal del supermercado". La cajera fue llevada de urgencia al Grady Memorial Hospital, donde se pronunció su muerte. Grocery story shooting Credit: Twitter/@GBI_GA SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Una segunda cajera resultó herida por las esquirlas de las balas y recibió tratamiento médico en la escena del crimen. Por su parte, el ayudante de alguacil fue llevado al Atlanta Medical Center, donde se recupera. En conferencia de prensa celebrada este lunes, Melody M. Maddox, alguacilesa del condado de DeKalb, informó que el policía herido llevaba 30 años trabajando en las fuerzas del orden y que actualmente trabajaba en sus reservas. "Hasta este momento", afirmó Maddox, se desconoce si el sospechoso llevaba o no una mascarilla cuando estalló la discusión.

