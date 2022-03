Asesinan a 20 personas en un palenque mexicano Calificado como "una masacre" por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, fue lo ocurrido el pasado fin de semana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La noche del pasado 27 de marzo de 2022, aproximadamente a las 10:30 pm (tiempo local) ocurrió el asesinato de 20 personas en un palenque clandestino en Michocán, México, donde se realizaban peleas de gallos. Los primeros reportes oficiales indicaron que varios sujetos armados irrumpieron en el lugar, ubicado en la colonia Emiliano Zapata en el municipio de Zinacuápero, y dispararon contra los asistentes. De acuerdo con los medios de comunicación locales, tras el ataque murieron 19 personas, 16 hombres y tres mujeres, una más, un hombre de 32 años, falleció cuando era trasladado al hospital. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció ante este hecho y aseguró que se trató de un enfrentamiento entre dos bandas del crimen organizado. "Fue una masacre de un grupo contra otro en un palenque clandestino donde estaban y llegaron y ahí balacearon a los asistentes. Hubo desgraciadamente muchos muertos", mencionó en su conferencia diaria conocida como La mañanera. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) dio a conocer que ya fueron identificadas diez de las 20 víctimas. Entre ellas se encuentran el propietario del palenque, Abiel A., de 59 años, y su hijo, Salvador A. Además, las autoridades también mencionaron que los otros occisos son José Andrés M., José H., Erik Salvador M., Daniel E., Melissa S., y Damián M. Por otro lado, se encontraron documentos propiedad de Federico L., y Olivar M. Las primeras investigaciones de las autoridades señalan que el mencionado palenque, que se localiza en el rancho El Paraíso, abrió sus puertas a las 3:00 pm. En su interior, presuntamente, se encontraban miembros de una célula delincuencial que opera en la región oriente de Michoacán. Police car Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por la noche, cuando las actividades habían cesado, llegó al sito una camioneta comercial perteneciente a una compañía de frituras, de donde descendieron personas armadas. Al mismo tiempo, un camión de pasajeros bloqueó el lugar. Luego del ataque, los agresores huyeron en el mismo vehículo en el que llegaron; el cual, había sido robado unos días antes, el 24 de marzo, en El Salitre Labrador en el Estado de México. "En el procesamiento de la escena del crimen, personal de la institución ubicó, fijó y embaló más de 100 casquillos percutidos calibre 7.62, mismos que fueron recolectados en diferentes puntos del inmueble", informó la Fiscalía a través de un comunicado.

